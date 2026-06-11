Raffinerie Dangote : Standard Bank veut jouer un rôle majeur dans son introduction en bourse

Le groupe bancaire Standard Bank a annoncé son intention de jouer un rôle majeur dans la future introduction en bourse de la raffinerie Dangote. Cette opération, attendue au Nigeria, pourrait devenir l’une des transactions les plus importantes des marchés financiers africains ces dernières années.

Le groupe bancaire sud-africain Standard Bank a indiqué vouloir participer activement à la future introduction en bourse de la raffinerie Dangote, l’un des plus importants projets industriels du milliardaire nigérian Aliko Dangote. Cette position a été exprimée par le directeur général du groupe, Sim Tshabalala, à l’issue d’une visite de responsables de Standard Bank sur le site de la raffinerie à Lagos.

Selon Standard Bank, cette implication pourrait prendre la forme de services de conseil financier et d’accompagnement dans la structuration de l’opération. Le directeur général du groupe, Sim Tshabalala, a déclaré que son établissement souhaitait occuper une place importante dans cette future entrée en Bourse.

Une opération financière très attendue

L’introduction en bourse de la raffinerie Dangote suscite l’attention des investisseurs depuis plusieurs mois. Le projet pourrait représenter l’une des plus importantes opérations du genre sur le continent africain en raison de la taille de l’installation et des montants en jeu.

Aliko Dangote avait indiqué cette année que l’entreprise envisageait une cotation sur le marché financier nigérian. Selon les informations communiquées par le groupe, cette démarche vise notamment à ouvrir le capital de la société à un plus large éventail d’investisseurs.

L’intérêt affiché par Standard Bank intervient alors que plusieurs institutions financières suivent de près l’évolution de la raffinerie, devenue un acteur majeur du secteur énergétique africain.

Une raffinerie stratégique pour le Nigeria

Entrée progressivement en production depuis 2024, la raffinerie Dangote dispose d’une capacité de traitement de 650 000 barils de pétrole par jour. Le projet a été conçu pour réduire la dépendance du Nigeria aux importations de carburants, malgré le statut de premier producteur de pétrole brut du continent.

Depuis le démarrage de ses activités, l’installation fournit du carburant au marché nigérian et a commencé à exporter certains produits raffinés vers plusieurs pays africains. Cette montée en puissance a renforcé son poids dans l’approvisionnement énergétique régional.

L’opération d’introduction en bourse devrait constituer une nouvelle étape dans le développement du complexe industriel. Aucune date définitive n’a encore été annoncée, mais les préparatifs se poursuivent en vue d’une future cotation sur le marché nigérian.