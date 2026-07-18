Equipe de France : l'heure de Zidane a enfin sonné

Le contrat de Zinédine Zidane avec la Fédération française de football débutera le 1er septembre 2026, selon des documents consultés par L’Équipe. Cette date, choisie conjointement par le technicien et la FFF, doit lui permettre de préparer ses quatre premières échéances en Ligue des Nations.

Huit ans de rumeurs avant l’officialisation

Cette nomination met fin à près de huit ans de spéculations. Dès juin 2018, deux jours avant le coup d’envoi du Mondial russe, Zidane était déjà cité comme successeur possible de Didier Deschamps, alors sous contrat jusqu’en 2020. Le Qatar aurait par ailleurs tenté de le recruter comme sélectionneur à cette période, avec une offre chiffrée à 50 millions d’euros sur quatre saisons — proposition que le technicien avait laissée filer.

En novembre 2020, Deschamps lui-même avait ouvert la porte, confiant sur BFMTV qu’il verrait bien Zidane « boucler la boucle » en lui succédant. Après le Mondial 2022, la perspective d’un retour se précise à nouveau, avant que Deschamps ne soit finalement prolongé jusqu’en 2026, repoussant le dossier de plusieurs années.

En 2023, alors sans club depuis son départ du Real Madrid, Zidane assurait à GQ y penser encore, tout en reconnaissant que « ce n’est pas le moment« . Un ancien international français, Jean-Michel Larqué, avait alors parié publiquement que Zidane « ne prendra jamais l’équipe de France » — un pronostic que l’issue actuelle vient contredire.

Un contrat déjà finalisé

Aucune officialisation publique n’a encore eu lieu, mais les termes contractuels de l’arrivée de Zidane seraient déjà arrêtés. D’après le quotidien sportif, les contrats du champion du monde 1998 et de l’ensemble de son staff prennent effet le mardi 1er septembre 2026. Ce calage a été pensé pour laisser au nouveau sélectionneur le temps de prendre ses fonctions avant d’affronter son premier grand rendez-vous international.

Deschamps, en poste depuis 2012, dirige de son côté les Bleus une dernière fois ce samedi, à l’occasion de la petite finale du Mondial 2026 face à l’Angleterre. Après quatorze années à la tête de la sélection, l’actuel sélectionneur cède la place à celui qui fut son capitaine emblématique lors du sacre de 1998.

Un calendrier immédiatement chargé

Dès sa prise de fonction, Zidane devra enchaîner quatre matches comptant pour la Ligue des Nations. Les Bleus se déplaceront en Turquie le 25 septembre, avant un premier déplacement en Belgique le 28 septembre. Deux rencontres à domicile suivront au Stade de France, avec la réception de l’Italie le 2 octobre puis un nouveau duel contre la Belgique le 5 octobre.

Cet enchaînement laisse peu de marge à l’ancien entraîneur du Real Madrid pour installer son projet de jeu avant d’entrer dans le vif du sujet. Sacré trois fois champion d’Europe consécutivement avec le club madrilène entre 2016 et 2018, Zidane n’a plus dirigé d’équipe depuis son départ du Real en 2021.