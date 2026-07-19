Mondial 2026 : éliminé, Mbappé entre quand même dans l'histoire avec plusieurs records

La France, comptée parmi les principales favorites du tournoi, termine à la quatrième place du Mondial 2026 après sa défaite 6-4 face à l’Angleterre en petite finale, quelques jours après son élimination en demi-finale par l’Espagne. Une désillusion collective pour les Bleus, éliminés sans disputer de finale malgré leur statut de tenants du titre… mais qui n’a pas empêché Kylian Mbappé de repartir de la compétition avec plusieurs records à son actif.

Menée 4-0 à la mi-temps par les Anglais lors de la petite finale, l’équipe de France est revenue à 6-4 en seconde période, portée notamment par un doublé de son capitaine. Ce sursaut n’a pas suffi à sauver la rencontre, mais il a permis à Mbappé d’accumuler encore un peu plus de distinctions historiques.

Meilleur buteur de l’histoire du Mondial

Avec ce doublé, Mbappé porte son total à 22 buts toutes Coupes du Monde confondues, devenant ainsi le meilleur buteur de l’histoire de la compétition. Il devance désormais Lionel Messi, crédité de 21 réalisations sur l’ensemble de sa carrière mondialiste, et avait déjà dépassé le précédent record détenu par l’Allemand Miroslav Klose (16 buts) dès la phase de groupes de ce tournoi.

Un deuxième Soulier d’or

Avec 10 buts inscrits sur l’ensemble du tournoi, Mbappé s’adjuge le Soulier d’or 2026, quatre ans après avoir déjà décroché la récompense au Qatar avec 8 réalisations. Derrière lui au classement des buteurs figurent Messi (8 buts), puis Haaland et Bellingham (7 buts chacun), suivis de Dembélé et Kane (6 buts chacun).

L’attaquant de 27 ans avait entamé sa campagne par un doublé face au Sénégal, puis récidivé contre l’Irak et la Suède. Son seul but des huitièmes de finale, inscrit sur penalty face au Paraguay, avait suffi à qualifier les Bleus, avant une nouvelle réalisation en quart contre le Maroc.

Premier joueur à réussir l’exploit deux fois

Ce deuxième sacre fait de Mbappé le premier joueur de l’histoire à remporter le Soulier d’or lors de deux Coupes du Monde différentes. Une distinction à laquelle s’ajoute une autre première : il devient également le tout premier à conserver ce trophée d’une édition à l’autre, en enchaînant les titres de meilleur buteur en 2022 et en 2026.

Un total qui rejoint celui de Gerd Müller

Les 10 buts de Mbappé sur cette édition égalent la marque établie par l’Allemand Gerd Müller en 1970, un total qui n’avait plus été atteint depuis 56 ans. Seuls deux joueurs ont fait mieux sur une seule Coupe du Monde : le Français Just Fontaine, avec 13 buts en 1958, et le Hongrois Sándor Kocsis, auteur de 11 réalisations en 1954. Le record de Fontaine, établi en six matches lors de l’édition suédoise, est resté inégalé pendant plus de six décennies et continue de faire figure de référence absolue dans l’histoire du football français.

À l’issue de la finale, remportée 1-0 par l’Espagne face à l’Argentine, Rodri a été désigné meilleur joueur du tournoi, tandis qu’Unai Simón a reçu le Gant d’or pour sa saison défensive avec seulement un but encaissé en huit matches.