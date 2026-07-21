Selon Fabrizio Romano, Zinedine Zidane a signé son contrat de sélectionneur de l'équipe de France

Le journaliste italien spécialisé dans les transferts et l’actualité du football, Fabrizio Romano, affirme que Zinedine Zidane a d’ores et déjà signé son contrat de long terme en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Selon lui, l’accord verbal était en place depuis novembre 2025 et n’a jamais été remis en question, malgré l’intérêt de plusieurs clubs pour l’ancien entraîneur du Real Madrid.

Un feuilleton qui dure depuis des mois

La succession de Didier Deschamps agite le football français depuis l’annonce, en janvier 2025, que la Coupe du monde 2026 serait son dernier tournoi à la tête des Bleus. Deschamps a disputé son ultime match sur le banc lors de la petite finale perdue face à l’Angleterre, après l’élimination en demi-finale contre l’Espagne.

Plusieurs médias, dont ESPN et RMC Sport, avaient déjà évoqué un accord verbal entre Zidane et la Fédération française de football (FFF) ces derniers mois, la signature officielle des documents étant annoncée à plusieurs reprises comme imminente au cours du mois de juillet.

Un contrat jusqu’en 2030

Toujours selon Romano, l’accord lierait Zidane aux Bleus jusqu’à la Coupe du monde 2030, lui laissant un cycle complet de quatre ans pour reconstruire l’équipe. L’ancien capitaine des champions du monde 1998 aurait déjà finalisé son staff technique. Sa prise de fonction est attendue pour septembre 2026, avec un premier rendez-vous sur le banc lors des matchs de Ligue des Nations contre l’Italie, la Belgique et la Turquie. À l’heure actuelle, la FFF n’a pas confirmé officiellement l’information. L’annonce publique serait attendue dans les prochains jours.