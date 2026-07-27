Pétanque au Bénin : la CASB et la Fédération béninoise en concertation pour préparer les prochaines échéances

À quelques jours de la célébration du 66ᵉ anniversaire de l’indépendance du Bénin, la Confédération africaine des Sports Boules (CASB) et la Fédération béninoise de pétanque ont tenu, samedi 25 juillet 2026, une séance de travail au siège historique de la Confédération. Présidée par l’Honorable El-Hadj Ibrahima Idrissou, président de la Confédération africaine des Sports Boules (CASB), cette rencontre a permis d’aborder les priorités de la pétanque béninoise, notamment la préparation du Tournoi national de pétanque, le bilan de la fédération et les perspectives de développement de la discipline.

En ouvrant les travaux, le président de la CASB a rappelé que cette rencontre s’inscrit dans une tradition de dialogue entre les deux institutions. Il a souligné que les échanges interviennent dans un contexte marqué par les préparatifs de la deuxième édition du Tournoi national de pétanque, organisé par le Gouvernement béninois dans le cadre des festivités de l’indépendance sur l’Esplanade des Amazones.

Pour El-Hadj Ibrahima Idrissou, cet événement constitue une vitrine importante pour la pétanque béninoise et africaine. Il a ainsi appelé la Fédération béninoise de pétanque à faire preuve d’organisation, de mobilisation et d’excellence afin d’assurer le succès de cette compétition. <<Notre entretien se veut avant tout un moment d’écoute, d’échanges francs et de réflexion constructive>>, a déclaré le président de la CASB, avant d’annoncer les trois principaux axes de la séance de travail. Les discussions devaient porter sur le bilan du mandat du président de la Fédération béninoise de pétanque, les perspectives de développement de la discipline ainsi que les dispositions prises pour garantir une participation exemplaire aux manifestations liées au 66ᵉ anniversaire de l’indépendance.

Le président de la CASB a également insisté sur les ambitions de développement de la pétanque au Bénin. Il a évoqué la nécessité de renforcer les structures fédérales, d’encourager la pratique chez les jeunes et les femmes, d’améliorer la formation des arbitres, encadreurs et dirigeants, tout en préparant efficacement les compétitions nationales, continentales et mondiales.

Revenant sur la situation institutionnelle de la Confédération, El-Hadj Ibrahima Idrissou a indiqué que la CASB entre désormais dans une nouvelle phase après une période particulièrement exigeante. Selon lui, cette étape doit être placée sous le signe du rassemblement, de la cohésion et de la bonne gouvernance afin de consolider le développement des sports boules sur le continent.

Avant d’entamer les échanges de fond, le président de la Confédération a souhaité revenir sur une question d’actualité concernant l’évolution de la compétition organisée par le ministère des Sports. Il a invité le président de la Fédération béninoise de pétanque à expliquer les raisons ayant conduit au remplacement de l’appellation « Nocturnes de pétanque » par celle de « Tournoi national de pétanque ».

Prenant la parole, le président de la Fédération béninoise de pétanque, Bio Nigan, a salué l’initiative de cette rencontre qu’il considère comme une occasion d’approfondir la connaissance de l’histoire de la discipline. Il a expliqué que le changement d’appellation relève exclusivement du choix de l’organisateur. <<La véritable question est donc de savoir qui est l’organisateur de ce tournoi. Nous le savons tous, il s’agit du ministère des Sports. Dans le cadre de sa politique de développement et d’accompagnement du sport, cette compétition, autrefois appelée « Nocturnes de pétanque », est désormais officiellement dénommée « Tournoi national de pétanque »>>, a-t-il affirmé.

À la suite de cette réponse, le président de la CASB a estimé que des précisions complémentaires devraient être apportées directement par les organisateurs afin de permettre aux acteurs de la discipline et au grand public de mieux comprendre les circonstances ayant conduit à cette évolution. <<Nous estimons que les organisateurs sont les mieux placés pour apporter un éclairage complet sur cette question, car il s’agit de toute une histoire>>, a indiqué El-Hadj Ibrahima Idrissou. Il a invité la Fédération béninoise de pétanque à se rapprocher du ministère des Sports afin d’obtenir des explications détaillées sur cette décision.

Ces échanges introductifs ont ainsi ouvert officiellement la séance de travail entre la Confédération africaine des Sports Boules et la Fédération béninoise de pétanque. Les deux institutions entendent poursuivre leur concertation autour des défis liés au développement de la discipline et à la réussite des prochaines échéances sportives au Bénin et sur le continent africain.