Bénin : un réseau présumé de voleurs de motos démantelé à Dogbo, un suspect arrêté

Un présumé membre d’un réseau spécialisé dans le vol de motos a été interpellé le 24 juillet 2026 à Gouhoun, dans la commune de Dogbo. Selon les informations rapportées par Le Matinal, plusieurs objets volés ont été saisis et deux autres suspects sont activement recherchés.

L’opération a été menée par le commissariat de Tota, sous la coordination de la Direction départementale de la Police républicaine du Couffo, après l’ouverture d’une enquête déclenchée à la suite de signalements effectués par des habitants.

Une enquête lancée après la disparition d’un tricycle

D’après Le Matinal, les premiers indices sont apparus dans la nuit du 23 au 24 juillet 2026. Des riverains de Gouhoun auraient remarqué la présence d’un individu dont le comportement a éveillé leurs soupçons. Quelques heures plus tard, la disparition d’un tricycle signalée dans le village a renforcé ces inquiétudes.

Les policiers ont alors recueilli des renseignements qui les ont conduits à l’interpellation d’un suspect dans la matinée du 24 juillet. Au cours de son audition, l’intéressé aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés et « indiqué l’identité de ses complices », selon les informations relayées par le média.

Les deux personnes citées seraient originaires de Missinko, une localité de la commune de Toviklin. Elles restent introuvables à ce stade des investigations.

Plusieurs motos et du matériel saisis

Les investigations ont conduit les forces de l’ordre au domicile de l’un des suspects en fuite. La perquisition aurait permis de récupérer trois motos de marques Haojue, Bajaj et TVS, ainsi que divers équipements domestiques, dont un téléviseur et un ventilateur.

Les policiers ont également saisi plusieurs objets susceptibles d’avoir servi lors des cambriolages : quatre coupe-coupe, un arrache-clou et un pied-de-biche. Selon Le Matinal, ces éléments ont été placés sous scellés dans le cadre de la procédure judiciaire.

Le suspect arrêté est actuellement en garde à vue au commissariat de Tota. Il devrait être présenté au procureur de la République pour répondre des faits qui lui sont reprochés, tandis que les recherches se poursuivent afin de retrouver les deux autres membres présumés du réseau.