Yan Diomandé : le PSG négocie un prêt à plus de 100 millions d'euros avec le RB Leipzig

Plus de 100 millions d’euros séparent encore le Paris Saint-Germain d’un accord définitif avec le RB Leipzig. Le club parisien négocie actuellement avec la formation allemande pour s’assurer les services de l’ailier ivoirien Yan Diomandé, révèle le journaliste Fabrizio Romano. Leipzig réclame une indemnité supérieure à 100 millions d’euros pour un départ immédiat, ou propose une alternative : un prêt d’une saison à un tarif différent, le joueur restant alors en Allemagne jusqu’à l’été 2027.

Le PSG veut accélérer le dossier

Le PSG souhaite finaliser l’arrivée de Diomandé le plus rapidement possible, selon Fabrizio Romano. Né à Abidjan, l’ailier de 19 ans a passé la première moitié de la saison 2025 à Leganés en Liga, avant de rejoindre Leipzig où il s’est imposé en une saison : 12 buts et 9 passes décisives en 33 matchs de Bundesliga, qui ont permis au club allemand de terminer troisième du championnat et de se qualifier pour la Ligue des champions.

Le joueur a fait savoir à la direction parisienne qu’il avait « très envie » de rejoindre les champions d’Europe en titre, une préférence confirmée par plusieurs sources concordantes, dont l’AFP. Ce choix intervient alors que Liverpool s’était positionné en concurrent sérieux, avec une offre évaluée autour de 86 millions de livres sterling, jugée insuffisante par Leipzig au regard de ses exigences financières. Manchester City a également suivi le dossier sans formuler d’offre concrète.

Un lien actionnarial qui facilite les discussions

Les négociations entre les deux clubs s’appuient sur des relations institutionnelles préexistantes. Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi entretient des liens avec Oliver Mintzlaff, président du conseil de surveillance du RB Leipzig, les deux groupes actionnaires, Qatar Sports Investments et Red Bull, ayant développé des intérêts communs au cours des dernières années. Cette proximité distingue le dossier parisien de celui de Liverpool, qui ne dispose pas du même réseau de relations avec la direction du club allemand.

Diomandé reste sous contrat avec Leipzig jusqu’en 2030, signé lors de son arrivée de Leganés l’été précédent. Le club allemand tente parallèlement de le convaincre de prolonger son engagement, sans succès jusqu’à présent selon les informations disponibles. Une éventuelle vente à plus de 100 millions d’euros constituerait la transaction la plus élevée de l’histoire du RB Leipzig, devançant les 90 millions d’euros versés par Manchester City pour Josko Gvardiol en 2023.

Diomandé poursuit actuellement sa participation à la Coupe mondial 2026 avec la sélection de Côte d’Ivoire, où il a notamment délivré une passe décisive. Les deux clubs devraient intensifier leurs discussions une fois le parcours ivoirien achevé dans la compétition, avec l’objectif côté parisien de boucler l’opération avant la reprise de la préparation estivale.