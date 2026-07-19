Mondial 2026 : Espagne-Argentine 0-0 à la pause, l'Albiceleste perd Lisandro Martínez sur blessure

Le score reste bloqué à 0-0 à l’issue de la première période de la finale opposant l’Espagne à l’Argentine, ce dimanche 19 juillet au MetLife Stadium. Coup dur pour l’Albiceleste : le défenseur Lisandro Martínez, déjà averti d’un carton jaune peu avant, a dû céder sa place sur blessure à quelques minutes de la pause, cédant sa place au vétéran Nicolás Otamendi.

Une première mi-temps fermée et engagée

Sous la houlette de l’arbitre slovène Slavko Vincic, les deux sélections se sont livré une bataille tactique sans réelle occasion franche. La Roja a globalement dominé les débats territorialement, sans parvenir à percer la muraille dressée par le gardien Emiliano Martínez. Marc Cucurella a tenté sa chance de loin juste avant la mi-temps, son tir frôlant le cadre argentin. Côté sud-américain, la sortie prématurée de Lisandro Martínez a fragilisé une défense déjà scrutée de près, quelques instants après que le joueur a écopé d’un avertissement pour une intervention jugée dangereuse.

Deux parcours aux allures opposées jusqu’à la finale

Avant de se retrouver ce soir pour un trophée majeur, aucune des deux nations n’avait jamais croisé l’autre en finale mondiale ; leur unique confrontation en Coupe du monde remonte à 1966, en phase de groupes, avec une victoire argentine (2-1). L’Espagne a rallié cette finale en enchaînant les prestations solides : première de son groupe européen sans la moindre défaite, puis leader du groupe H aux États-Unis devant le Cap-Vert, l’Arabie saoudite et l’Uruguay. Sa qualification pour la finale s’est jouée face à la France, balayée 2-0 en demi-finale. Elle aborde d’ailleurs la rencontre sur une série de 37 matchs sans défaite toutes compétitions confondues, un total qui égale les records absolus détenus par l’Italie et par… l’Argentine elle-même.

De son côté, l’Albiceleste, tenante du titre décroché au Qatar en 2022, s’est qualifiée en terminant en tête des éliminatoires sud-américaines avant d’écarter l’Angleterre en demi-finale (1-2) au bout d’un scénario mouvementé. Son parcours, jugé plus abordable sur le papier après le tirage effectué en décembre 2025 à Washington, s’est révélé semé d’embûches, la sélection de Lionel Scaloni ayant dû s’employer jusque dans les dernières minutes à plusieurs reprises. Un fait résume cette capacité à renverser les matchs tard : l’Argentine compte déjà 8 buts inscrits après la 85e minute sur ce Mondial, un record du tournoi.

La suite attendue avec une intensité redoublée

Avec un capitaine de 39 ans, Lionel Messi, deuxième meilleur buteur du tournoi avec huit réalisations, et une Roja portée par le jeune Lamine Yamal, la seconde période s’annonce décisive. La blessure de Lisandro Martínez pourrait rebattre les cartes défensives argentines, alors que l’Espagne cherchait déjà à profiter d’un rythme plus favorable avant la pause. L’enjeu reste immense : un quatrième sacre mondial pour l’Argentine constituerait un exploit qu’aucune sélection n’a réussi depuis plus de soixante ans, tandis qu’une victoire espagnole offrirait à la Roja une deuxième étoile, seize ans après son premier titre obtenu en Afrique du Sud en 2010.