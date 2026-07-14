« 14 ans, un maillot, une légende » : Mbappé livre un adieu déchirant à Deschamps

Kylian Mbappé a publié un long message d’hommage à Didier Deschamps ce samedi, quelques heures avant la petite finale du Mondial 2026 face à l’Angleterre, dernier match du sélectionneur sur le banc des Bleus. Le capitaine tricolore salue quatorze années de collaboration qui ont façonné l’essentiel de sa carrière internationale.

Un hommage publié le jour de l’ultime match

Sur son compte X, Mbappé écrit que le jour est venu pour Deschamps de vivre sa « dernière danse » à la tête de la sélection. Il reconnaît que le groupe n’a pas su offrir à son sélectionneur la sortie qu’il espérait, tout en soulignant la difficulté de résumer en quelques mots l’apport de quatorze ans passés à la tête du renouveau de l’équipe de France. Le capitaine des Bleus affirme se sentir « privilégié » d’avoir côtoyé l’une des grandes figures du football français, avant de souhaiter réussite à Deschamps pour la suite.

Une relation construite depuis les débuts internationaux

Le lien entre les deux hommes remonte à 2017, année des débuts de Mbappé en équipe de France sous les ordres de Deschamps. L’attaquant, alors âgé de 18 ans, devient l’année suivante champion du monde avec ce même sélectionneur, avant de vivre sous sa direction une finale de Coupe du monde perdue en 2022 contre l’Argentine, marquée par un triplé personnel resté dans les mémoires. En mars 2023, Deschamps confie le brassard de capitaine à Mbappé, préférant sa légitimité sportive à l’expérience d’Antoine Griezmann, alors pressenti par plusieurs observateurs. Ce choix est salué à l’époque par d’anciens capitaines des Bleus comme Jean-Pierre Papin, qui y voit un rôle taillé pour le joueur.

La relation entre les deux hommes connaît toutefois des tensions plus récentes, Mbappé ayant manqué plusieurs rassemblements successifs fin 2024 pour des raisons que Deschamps n’a jamais entièrement détaillées publiquement. Le sélectionneur maintient néanmoins son capitaine dans ses fonctions, refusant de lui retirer le brassard malgré les critiques.

Un mandat record qui s’achève

Deschamps quitte son poste après un règne long de quatorze ans, entamé en 2012. Sous sa direction, la France remporte la Coupe du monde 2018 et la Ligue des Nations 2021, dispute deux finales mondiales et deux demi-finales lors des éditions 2024 et 2026 de la compétition continentale et mondiale. Ce samedi, à Miami, Deschamps dirige son 187e et dernier match à la tête des Bleus, un total qu’aucun sélectionneur français n’avait jamais atteint. Sa décision de quitter ses fonctions est actée dès l’automne 2024, avant d’être rendue publique en janvier 2025. La Fédération française de football n’a pas encore communiqué sur l’identité de son successeur.