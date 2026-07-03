17 victoires pour Deschamps, 6 buts pour Mbappé : le doublé historique des Bleus

Deux records tombent le même soir à Atlanta. Face à la Suède, battue 3-0 en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps devient l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire du tournoi avec 17 succès, tandis que Kylian Mbappé rejoint Lionel Messi au sommet des buteurs de la compétition avec 6 réalisations. Une double performance validée par la FIFA au Mercedes-Benz Stadium.

Un record qui échappait à l’Allemagne depuis 1978

Avant cette rencontre, Helmut Schön détenait seul la marque avec 16 victoires glanées à la tête de l’Allemagne de l’Ouest entre 1966 et 1978, un total resté intact pendant près de cinq décennies. Le sélectionneur brésilien Luiz Felipe Scolari, sacré champion du monde en 2002, occupait la troisième place avec 14 succès. Arrivé sur le banc des Bleus en 2012, Deschamps a construit cette statistique sur 14 ans, à travers trois campagnes mondiales : un huitième de finale en 2014, un titre en 2018 et une finale perdue aux tirs au but en 2022 face à l’Argentine. Sur l’ensemble de ces éditions, il affiche désormais un taux de victoires proche de 77 %, l’un des plus élevés jamais enregistrés par un sélectionneur ayant disputé au moins trois Coupes du Monde.

Le précédent palier avait été franchi le 26 juin contre la Norvège (4-1), alors que Deschamps avait quitté temporairement le rassemblement pour les obsèques de sa mère, remplacé sur le banc par son adjoint Guy Stéphan. Cette victoire avait néanmoins été comptabilisée à son crédit par la FIFA, conformément aux règles d’attribution des résultats aux sélectionneurs officiels.

Mbappé, sixième réalisation et record d’égalité avec Messi

Auteur d’un doublé contre la Suède, Mbappé porte son compteur à 6 buts dans ce Mondial, à égalité avec l’attaquant argentin Messi. L’attaquant français avait déjà terminé meilleur buteur de l’édition 2022 avec 8 réalisations. Cette nouvelle performance intervient alors que la France reste invaincue depuis le début de la compétition, avec trois victoires en phase de groupes contre le Sénégal (3-1), l’Irak (3-0) et la Norvège (4-1), suivies du succès en seizièmes contre la Suède. Interrogé après la rencontre sur ce doublé de records, Deschamps a renvoyé la performance au collectif : « Ce record est surtout celui du groupe, sans les joueurs, rien de tout cela ne serait possible ».

Une dernière campagne pour le sélectionneur français

Cette Coupe du Monde 2026 marque la dernière compétition de Deschamps à la tête des Bleus, après 14 ans de mandat entamé en 2012. Une victoire finale porterait son total à 21 victoires en Coupe du Monde, un seuil qui le rendrait statistiquement difficile à détrôner. Seul le sélectionneur croate Zlatko Dalic, encore en poste, figure parmi les entraîneurs les plus victorieux toujours en activité. Les Bleus affronteront le Paraguay en huitièmes de finale le 4 juillet 2026, une équipe déjà rencontrée en phase de groupes lors du Mondial 2022, où la France s’était imposée 1-0.