Mondial 2026: Mbappé et Messi s'affrontent pour le soulier d'or

À l’approche des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, la lutte pour le Soulier d’or s’intensifie entre les principaux attaquants du tournoi. Les statistiques publiées après les premiers matches placent Kylian Mbappé et Lionel Messi en tête avec six buts chacun dans cette compétition. Les données diffusées par les organisateurs et reprises par plusieurs médias montrent toutefois que le capitaine de l’équipe de France occupe provisoirement la première place grâce au règlement de la FIFA, qui départage les joueurs à égalité en tenant compte des passes décisives.

En effet, si la saison devait s’arrêter là, c’est bien Kylian Mbappé qui prendrait le trophée. la raison ? Après quatre rencontres, Mbappé totalise également deux passes décisives, alors que Messi n’en compte aucune après trois apparitions. Ce critère suffit pour l’instant à donner l’avantage à l’attaquant français.

Messi ou Mbappé pour le Soulier d’Or 2026 ?

Mais la situation pourrait bien s’inverser. En effet, si plusieurs joueurs (Kylian Mbappé et Lionel Messi, par exemple) terminaient avec le même nombre de buts et de passes décisives, le temps de jeu entrerait ensuite en ligne de compte. Le joueur ayant disputé le moins de minutes serait alors classé devant ses concurrents.

Derrière les deux leaders, d’autres buteurs restent en embuscade à commencer par Harry Kane et Erling Haaland. Ils comptent chacun cinq réalisations et conservent leurs chances de revenir dans la course. Une élimination au prochain tour leur serait cependant fatale. Ousmane Dembélé, Vinicius Junior et Ismaïla Sarr suivent avec quatre buts.

Malheureusement pour lui, le Sénégalais ne pourra plus améliorer son total après l’élimination de sa sélection face à la Belgique en huitièmes de finale. Cristiano Ronaldo figure également parmi les meilleurs réalisateurs avec trois buts, après avoir contribué à la qualification du Portugal contre la Croatie.

Un duel qui rappelle 2022

Cette bataille entre les deux stars rappelle la précédente Coupe du monde. En 2022, Kylian Mbappé avait remporté le Soulier d’or grâce à ses huit buts, malgré la victoire finale de l’Argentine de Lionel Messi. Une maigre consolation qui ne fera pas oublier la défaite des Bleus ce soir-là… Jusqu’à ce que les deux sélections se retrouvent ?