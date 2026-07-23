Algérie-Mali: comment la réouverture de l'espace aérien va redynamiser le trafic régional

Algérie a rouvert son espace aérien aux vols en provenance ou à destination du Mali, mettant fin à plus de quinze mois de restrictions. Cette décision permet aux compagnies aériennes de rétablir progressivement des itinéraires plus directs entre l’Europe et l’Afrique de l’Ouest, avec à la clé une baisse attendue des temps de vol et des coûts d’exploitation.

Cette évolution intervient après une série de mesures destinées à relancer les relations entre Alger et Bamako. Le même jour, les deux pays ont également annoncé le retour de leurs ambassadeurs respectifs, signe d’un réchauffement diplomatique qui dépasse le seul secteur du transport aérien.

Le retour des routes directes entre l’Europe et l’Afrique de l’Ouest

Pendant plus d’un an, la fermeture réciproque des espaces aériens avait contraint de nombreuses compagnies à revoir leur plan de vol. Les appareils reliant plusieurs villes européennes à l’Afrique de l’Ouest devaient éviter le ciel algérien, ce qui allongeait les distances parcourues et augmentait la consommation de carburant.

Avec la levée de cette restriction, des transporteurs européens comme Air France ou Corsair peuvent de nouveau envisager des trajets passant par l’Algérie puis le Mali. Le retour à ces corridors historiques devrait permettre de réduire les temps de parcours sur certaines dessertes et d’améliorer l’efficacité opérationnelle des compagnies.

L’espace aérien algérien constitue l’un des principaux axes reliant le bassin méditerranéen à l’Afrique de l’Ouest. Sa réouverture redonne davantage de souplesse dans la planification des vols internationaux, alors que plusieurs itinéraires avaient dû être modifiés au cours des derniers mois.

Cette évolution pourrait aussi modifier la répartition du trafic régional. Une partie des compagnies qui avaient privilégié des itinéraires de contournement passant par le Maroc pourrait progressivement revenir à ses anciennes trajectoires via l’Algérie. Si ce mouvement se confirme, le volume des survols du territoire marocain pourrait diminuer, avec un impact potentiel sur les recettes tirées des droits de survol.

Une crise née de la destruction d’un drone

La fermeture des espaces aériens trouve son origine dans un incident survenu en avril 2025. Les autorités algériennes avaient détruit un drone militaire malien, provoquant une brusque dégradation des relations entre les deux voisins.

À la suite de cet épisode, Alger et Bamako avaient fermé leurs espaces aériens respectifs et rappelé leurs ambassadeurs. Les liaisons aériennes avaient alors été fortement perturbées, obligeant les compagnies à adopter de nouveaux itinéraires.

Le retour simultané des ambassadeurs et la réouverture des espaces aériens traduisent aujourd’hui une volonté d’apaisement entre les deux capitales. Selon les annonces officielles, les deux gouvernements souhaitent reprendre progressivement leur coopération après plus de quinze mois de crise.

Une reprise progressive du trafic

Le rétablissement des anciens couloirs aériens ne sera toutefois pas immédiat. Les compagnies devront obtenir les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes et procéder aux évaluations de sécurité avant de modifier leurs plans de vol.

Cette phase d’adaptation est indispensable pour intégrer à nouveau ces routes dans les programmes d’exploitation. Les opérateurs devront également tenir compte des contraintes techniques et réglementaires propres à chaque liaison avant un retour complet aux itinéraires qui prévalaient avant la crise diplomatique.