Mondial 2026: le roi Mohammed VI adresse un message personnel à son homologue espagnol

Le Maroc a salué le sacre de l’Espagne à la Coupe du monde 2026 par un message officiel adressé par le roi Mohammed VI à son homologue Felipe VI. Envoyées après la finale remportée par la sélection espagnole, ces félicitations célèbrent le deuxième titre mondial de la Roja tout en rappelant les liens étroits entre les deux monarchies.

Dans son message, le souverain marocain félicite le roi d’Espagne ainsi que le peuple espagnol pour cette victoire. Selon le texte officiel diffusé par le Palais royal, Mohammed VI souligne la qualité du parcours réalisé par la jeune sélection espagnole et salue « sa forte détermination » ainsi que « son haut esprit de compétitivité », estimant que ces qualités ont permis à l’équipe de décrocher le trophée mondial avec mérite.

Un message au-delà du résultat sportif

Le message intervient alors que les relations entre Rabat et Madrid connaissent une phase de coopération renforcée. Les échanges de félicitations entre les deux chefs d’État sont fréquents lors d’événements majeurs, qu’ils soient politiques, économiques ou sportifs.

Dans son courrier, Mohammed VI affirme partager avec le peuple marocain « les sentiments de joie et de fierté » ressentis par les Espagnols après ce nouveau titre mondial. Le souverain ajoute que ce succès confirme la place occupée par le football espagnol parmi les grandes nations de la discipline.

L’Espagne a décroché la deuxième Coupe du monde de son histoire, seize ans après son premier sacre remporté en 2010 en Afrique du Sud. Cette nouvelle victoire renforce son palmarès international après plusieurs succès enregistrés ces dernières années dans les compétitions européennes.

Des relations stratégiques entre Rabat et Madrid

Au-delà du football, le Maroc et l’Espagne entretiennent des relations particulièrement étroites. Les deux pays sont séparés par le détroit de Gibraltar, soit environ 14 kilomètres à son point le plus étroit, ce qui en fait des partenaires incontournables sur de nombreux dossiers.

La coopération porte sur la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la gestion des flux migratoires et les échanges commerciaux. L’Espagne figure régulièrement parmi les premiers partenaires économiques du Maroc, avec des échanges commerciaux qui atteignent plusieurs dizaines de milliards d’euros chaque année. Des milliers d’entreprises espagnoles sont également implantées sur le territoire marocain.

Les deux monarchies collaborent aussi sur les questions énergétiques, les infrastructures et le transport maritime, tandis que plusieurs centaines de milliers de Marocains résident en Espagne, contribuant aux liens humains entre les deux pays.

Le dossier du Sahara reste un sujet majeur

Les relations entre Rabat et Madrid ont connu des périodes de tensions, mais un rapprochement diplomatique s’est opéré depuis 2022 après le soutien affiché par le gouvernement espagnol au plan d’autonomie proposé par le Maroc pour le Sahara occidental.

Cette évolution a permis la reprise de plusieurs mécanismes de coopération bilatérale. Le message adressé par Mohammed VI à Felipe VI dépasse le simple cadre sportif. Les deux États multiplient les échanges institutionnels ce qui a un impact sur l’équilibre politique et économique au niveau de la Méditerranée occidentale.