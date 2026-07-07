Argentine - Cap-Vert : la FIFA enquête après des propos racistes contre IShowSpeed

Une diffusion en direct suivie par des millions de personnes a viré à l’incident diplomatique pour le football mondial. IShowSpeed, streamer américain de 20 ans connu sous son vrai nom Darren Watkins Jr., affirme avoir été la cible d’insultes racistes de la part d’un supporter dans les tribunes du Hard Rock Stadium de Miami, le 3 juillet, pendant le match du tour de 32e de finale entre l’Argentine et le Cap-Vert. La FIFA a confirmé mardi l’ouverture d’une enquête officielle.

Une altercation captée en direct

Vêtu d’un maillot cap-verdien, Watkins retransmettait le match à ses millions d’abonnés lorsqu’un supporter argentin situé à proximité aurait tenu des propos discriminatoires en espagnol, lui suggérant d' »aller pleurer au zoo » et de « rentrer chez lui« . Les images, largement partagées en ligne, montrent le streamer interrogeant directement le fan sur la teneur de ses propos avant l’intervention du service de sécurité, qui l’a fait évacuer de la zone.

La FIFA n’a pour l’instant ni identifié publiquement le supporter mis en cause, ni précisé si des sanctions disciplinaires ont été engagées. L’instance a toutefois publié un communiqué sans ambiguïté : « FIFA condamne fermement le racisme, la haine et la discrimination sous toutes leurs formes. Ces actes n’ont pas leur place dans le football, à la Coupe du monde, ou nulle part dans la société. »

Un tournoi marqué par plusieurs polémiques

Cet épisode s’ajoute à une liste déjà longue d’incidents à caractère raciste recensés depuis le coup d’envoi de cette Coupe du monde élargie à 48 équipes. Quelques jours plus tôt, la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla avait visé le capitaine français Kylian Mbappé par des commentaires jugés discriminatoires après son penalty décisif face au Paraguay. L’ancien international George Weah, aujourd’hui à la tête du panel consultatif des joueurs de la FIFA, avait alors dénoncé des propos répréhensibles et appelé à une tolérance zéro.

Ces deux affaires interviennent alors que la FIFA a renforcé depuis plusieurs éditions ses protocoles antiracisme, incluant des procédures de signalement accélérées, des annonces stades et un arsenal de sanctions pouvant aller de l’amende à la fermeture partielle d’enceintes, voire à des mesures disciplinaires individuelles.

Aucun calendrier communiqué

La fédération internationale n’a précisé ni la durée prévisible de l’instruction, ni les suites qui pourraient être données à l’encontre du supporter argentin visé. Watkins, de son côté, n’avait pas publiquement réagi à l’annonce de l’enquête au moment de la publication, ses représentants n’ayant pas répondu aux sollicitations de la presse américaine.