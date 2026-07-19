Après l'attaque de 379 drones ukrainiens, la Russie réplique avec un raid balistique record

Un cratère béant a défiguré une rue de Kiev dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 juillet 2026. L’armée de l’air ukrainienne a recensé 166 menaces aériennes, dont 41 missiles et 125 drones, lors de cette frappe russe qualifiée de plus vaste attaque balistique contre la capitale depuis le début de la guerre en 2022.

Une riposte après les frappes ukrainiennes

Cette offensive intervient au lendemain d’une opération ukrainienne d’ampleur inédite. Dans la nuit du 17 au 18 juillet, Kiev avait envoyé 379 drones au-dessus de 19 régions russes et de la Crimée annexée, visant notamment des centres logistiques comme l’entrepôt Wildberries d’Elektrostal, détruit dans l’incendie. Ces frappes avaient fait sept à neuf morts côté russe selon les bilans, et provoqué des dégâts matériels chiffrés à plus de 100 milliards de roubles. Le président Volodymyr Zelensky avait justifié ces raids en affirmant que la Russie contournait les sanctions occidentales via ses réseaux commerciaux pour approvisionner son effort de guerre.

Une nuit plus tard, l’armée russe a inversé la tendance. Le ministère de la Défense a revendiqué une « frappe massive » contre des « installations industrielles de défense et centres logistiques » à Kiev, avant d’ajouter sur sa chaîne Telegram : « Nous sommes chargés et continuons. »

Un bilan d’un mort et seize blessés à Kiev

Cinq quartiers de la capitale ukrainienne ont été touchés, selon les services d’urgence de l’État. Une personne est décédée et seize autres ont été blessées. La défense antiaérienne ukrainienne affirme avoir neutralisé 126 cibles, parmi lesquelles 18 missiles et 108 drones, mais 23 missiles et 10 appareils sans pilote ont atteint vingt sites distincts.

Le ministre par intérim des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, a évoqué environ quatre douzaines de missiles tirés sur trajectoire balistique, un chiffre qu’il présente comme le plus élevé enregistré depuis quatre ans de guerre. Volodymyr Zelensky, de son côté, a fait état de plus de 40 missiles de différents types, principalement dirigés contre Kiev, accompagnés de 120 drones d’attaque.

Un troisième record de frappes en six semaines

L’attaque de ce week-end n’est pas isolée dans la surenchère observée ces dernières semaines. Début juin 2026, la Russie avait battu un précédent record en tirant 33 missiles balistiques Iskander-M en une seule nuit, un chiffre alors inédit pour ce type d’arme depuis le début du conflit. La répétition de ces pics d’intensité, de part et d’autre du front, montre une escalade continue des capacités de frappe à longue distance mobilisées par les deux camps. Les autorités ukrainiennes n’ont pour l’heure pas communiqué de calendrier de réponse à cette nouvelle frappe, alors que la guerre, entamée en février 2022, entre dans sa cinquième année.