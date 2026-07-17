Malgré le scandale Balogun, la FIFA choisit le silence : plus de 200 pays derrière Infantino

Plus de 200 associations membres de la FIFA ont formellement confirmé leur soutien à Gianni Infantino pour un quatrième mandat. Sur les 211 fédérations que compte l’organisation, quelques-unes seulement n’ont pas encore officialisé leur position, à quelques semaines de la date limite de candidature fixée au 18 novembre.

Un plébiscite malgré la controverse

Ce ralliement massif intervient alors que la crédibilité du président suisse reste fragilisée par l’affaire Balogun. La levée surprise de la suspension de l’attaquant américain, juste avant son match face à la Bosnie-Herzégovine, avait suscité l’incompréhension après la révélation d’un lobbying direct exercé par Donald Trump auprès de la fédération. La sanction du défenseur anglais Jarell Quansah avait quant à elle été maintenue, alimentant les accusations de traitement différencié.

Interrogé sur ce dossier par des journalistes, Infantino n’avait donné aucune réponse lors d’une récente sollicitation publique des médias. Ce silence tranche avec la communication habituelle du dirigeant, coutumier des prises de parole longues lors des congrès de la fédération.

L’Allemagne parmi les rares réfractaires

Une minorité de fédérations européennes n’a pas encore officialisé son soutien. L’Allemagne figure parmi les absences les plus notables, aucune lettre d’endorsement n’ayant été transmise à ce jour selon les informations disponibles. La majorité du continent européen aurait toutefois déjà confirmé son ralliement, aux côtés de fédérations issues des cinq autres confédérations.

Certaines associations affirment avoir subi des pressions internes pour formaliser leur soutien, une pratique qui entrerait en contradiction avec le code d’éthique de l’organisation. Infantino demeure à ce stade l’unique candidat déclaré à sa propre succession, une situation déjà observée lors du scrutin de mars 2023, où il avait été réélu sans opposant lors du congrès de Kigali, au Rwanda.

Une contestation cantonnée à l’Europe

L’UEFA a exprimé son mécontentement sur plusieurs dossiers récents, dont l’exclusion de l’arbitre somalien Omar Artan de la Coupe du monde. Des discussions informelles évoqueraient la possibilité de faire émerger un candidat porté par les fédérations européennes, sans qu’aucun nom ne se soit pour l’instant dégagé.

Infantino ne dépendrait toutefois pas du soutien européen pour obtenir un mandat large : les autres confédérations, notamment africaine et asiatique, lui apporteraient un appui suffisant pour l’emporter largement lors du congrès de mars. Un précédent existe : en 2022, Infantino avait déjà été crédité du soutien de plus de 200 fédérations avant sa réélection de mars 2023, un score qu’il semble en passe de reproduire à l’identique quatre ans plus tard.