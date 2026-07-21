Mondial 2026: nouvelle reconnaissance pour Mbappé et Olise malgré leur défaite

L’Espagne a remporté la Coupe du monde 2026 dimanche 19 juillet en battant l’Argentine en finale. Un match compliqué, remporté à la suite d’un but de Ferran Torres à la 106e minute. Dans la foulée de cette rencontre, la FIFA a dévoilé son équipe type du tournoi. Une annonce toujours très attendue, puisqu’elle récompense aussi la régularité des joueurs engagés dans cette compétition. Deux français y figurent, Kylian Mbappé et Michael Olise.

Sacrée championne du monde, la Roja domine logiquement ce onze idéal. Le gardien Unai Simón est accompagné de Pedro Porro, Aymeric Laporte et Marc Cucurella en défense. Au milieu, Rodri, désigné meilleur joueur du tournoi, est associé à Dani Olmo. L’Argentine place également deux représentants avec Lionel Messi et Lisandro Martínez, tandis que l’Anglais Jude Bellingham complète cette équipe.

Les performances individuelles récompensées

Kylian Mbappé et Michael Olise sont les deux seuls joueurs français retenus dans ce onze type. L’attaquant du Real Madrid termine meilleur buteur de la Coupe du monde avec 10 réalisations. Il est aussi devenu le meilleur réalisateur de l’Histoire en Coupe du monde avec 22 buts. Il devance Léo Messi et ses 21 buts. Derrière eux, se trouvent Miroslav Klose (6 buts), Ronaldo (15 buts) et Gerd Müller (14 buts). Pour l’occasion, Kylian Mbappé décroche donc, aussi, un deuxième Soulier d’or consécutif après son sacre lors de l’édition 2022.

Michael Olise s’est lui aussi distingué. Avec sept passes décisives, le milieu offensif français termine meilleur passeur de la compétition. La FIFA souligne qu’il établit un nouveau record sur une seule édition de la Coupe du monde, devant la précédente référence détenue par Pelé. Une belle performance, qui ne fera toutefois pas oublier certaines performances en dent de scie, notamment face à l’Espagne.

Les autres joueurs mis en avant par la FIFA

Finaliste malheureuse, l’Argentine conserve deux représentants grâce aux performances de Lionel Messi et de Lisandro Martínez. À 39 ans, Messi conclut la compétition avec huit buts et quatre passes décisives après avoir guidé son équipe jusqu’à la finale. Jude Bellingham, auteur de sept buts avec l’Angleterre, complète le secteur offensif de cette sélection, capitalisant sur une Coupe du monde de très belle qualité.