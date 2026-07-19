Bénin : 14 individus interpellés dans un bar transformé en ghetto à Pahou

Quatorze personnes ont été interpellées lors d’une intervention menée le jeudi 16 juillet 2026 par les éléments du commissariat de Pahou, dans la commune de Ouidah. Selon la Police républicaine, cette opération a également permis la saisie d’une importante quantité de chanvre indien, de produits psychotropes et de plusieurs objets dont l’origine devra être établie par les enquêteurs.

L’intervention s’est déroulée dans un débit de boissons dénommé Vivi, implanté à Cococodji, à proximité du CEG Le Méridien. D’après les informations communiquées par la Police républicaine, ce lieu était identifié comme un point de rassemblement fréquenté par des consommateurs de stupéfiants. Les forces de l’ordre y ont effectué une descente ciblée dans le cadre de la lutte contre le trafic et la consommation de substances prohibées.

Des stupéfiants et plusieurs objets saisis

Les fouilles réalisées sur place ont conduit à la découverte d’environ dix kilogrammes de chanvre indien. Les policiers ont aussi mis la main sur des comprimés psychotropes ainsi que des cristaux conditionnés, présentés comme des substances destinées à la consommation illicite.

L’opération ne s’est pas limitée aux produits stupéfiants. Quatre motocyclettes ont été retrouvées sur les lieux, de même que plusieurs appareils électroménagers dont la provenance n’a pas pu être immédiatement justifiée. Selon la Police républicaine, ces biens feront l’objet de vérifications afin de déterminer s’ils proviennent d’activités délictueuses. Les personnes arrêtées devront également être entendues pour préciser leur rôle respectif.

La police indique que « les investigations se poursuivent » afin d’établir d’éventuelles responsabilités pénales et d’identifier d’autres personnes susceptibles d’être impliquées.

Les suspects attendus devant le procureur

À l’issue de leur garde à vue et des actes d’enquête, les quatorze interpellés devraient être présentés au procureur de la République compétent, conformément à la procédure en vigueur. Les investigations devront permettre de déterminer si les personnes arrêtées étaient de simples consommateurs, des revendeurs ou des membres d’un réseau plus structuré.

Cette intervention intervient alors que les opérations de sécurisation se multiplient dans plusieurs localités du Bénin. Depuis le début de l’année 2026, la Police républicaine a renforcé les descentes dans les zones identifiées comme des points de trafic de stupéfiants. Plusieurs saisies de chanvre indien, de médicaments psychotropes détournés de leur usage médical et d’autres substances illicites ont déjà été annoncées dans différents départements du pays.

Selon les autorités, ces opérations visent à réduire les réseaux de distribution de drogues, à limiter leur circulation auprès des jeunes et à renforcer la sécurité dans les quartiers où des activités criminelles sont régulièrement signalées. Les résultats de l’enquête ouverte après l’opération de Pahou devraient permettre d’en savoir davantage sur l’origine des produits saisis et sur la destination des objets retrouvés dans le bar.