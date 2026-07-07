Bénin : 85 flacons du pesticide SNIPER 1000 EC DDVP saisis

Le retrait du SNIPER 1000 EC DDVP® du marché béninois produit déjà ses premiers effets. Deux jours après la décision prise par le gouvernement en Conseil des ministres, une opération de contrôle conduite le 3 juillet 2026 dans les communes d’Abomey et de Bohicon a permis la saisie de 85 flacons de ce pesticide interdit. L’information a été rapportée par Fraternité FM.

Cette intervention marque le lancement des actions de terrain destinées à faire respecter la mesure gouvernementale visant à retirer de la commercialisation ce produit contenant du dichlorvos, une substance jugée dangereuse pour la santé humaine.

Une opération menée dans plusieurs points de vente

Les contrôles ont été réalisés par la Direction départementale de l’Industrie et du Commerce du Zou et des Collines (DDIC-ZC), sous la coordination de sa directrice départementale, Rachidath Adégoké, avec l’appui de la Police républicaine.

Les équipes ont effectué des descentes auprès de plusieurs commerçants d’Abomey et de Bohicon afin de vérifier l’application de la décision gouvernementale. À l’issue de ces inspections, 85 flacons de SNIPER 1000 EC DDVP® ont été retirés des circuits de distribution.

Les produits saisis comprennent 48 flacons de 100 ml, 21 flacons de 250 ml, deux flacons de 250 ml équipés d’un pistolet, huit flacons de 300 ml ainsi que six flacons de 600 ml.

Une campagne de sensibilisation lancée simultanément

Au-delà des contrôles, les autorités ont engagé une action d’information à destination des commerçants et des consommateurs.

Des affiches rappelant l’interdiction de commercialiser le SNIPER 1000 EC DDVP® ont été installées dans plusieurs endroits stratégiques d’Abomey et de Bohicon. Cette campagne vise à informer les acteurs du commerce des nouvelles dispositions et à prévenir toute poursuite de la vente du produit. Les autorités entendent ainsi favoriser le respect de la décision gouvernementale tout en sensibilisant le public aux risques liés à l’utilisation de ce pesticide.

Un produit retiré pour des raisons sanitaires

Cette opération intervient à la suite de la décision adoptée en Conseil des ministres le 1er juillet 2026. Le gouvernement béninois a ordonné le retrait du SNIPER 1000 EC DDVP® du marché en raison de la présence de dichlorvos, une substance classée parmi les pesticides hautement dangereux.

L’utilisation de cette molécule en agriculture est interdite au Bénin en raison des risques qu’elle présente pour la santé humaine. Les autorités ont engagé cette mesure dans le cadre du renforcement du contrôle des produits phytosanitaires commercialisés sur le territoire national. Les opérations de contrôle devraient se poursuivre dans les différents départements afin de retirer les stocks encore disponibles et de veiller à l’application effective de la décision gouvernementale.