Bénin : Abomey et Ouidah se donnent la main pour le développement

Ce jeudi 2 juillet 2026, les communes d’Abomey et de Ouidah ont procédé à la signature d’une convention de partenariat et de coopération intercommunale. Cet acte inédit dans l’histoire récente de la décentralisation au Bénin vise à valoriser leur patrimoine culturel et touristique commun.

Cette union formalise une réalité pluriséculaire remontant au XVIIIe siècle sous le roi Agadja, époque où Ouidah représentait la porte maritime du royaume du Danxomè. L’initiative, née le 3 mars 2026 d’une rencontre entre le maire d’Abomey, Métolé Franck Kpassassi, et son homologue de Ouidah, Christian Mawugnon Houétchénou, a été concrétisée par un comité mixte co-présidé par leurs premiers adjoints respectifs, Sabine Fourn et Placide HoumbadjI.

Validée par les deux conseils communaux pour une durée de sept (7) ans renouvelable, la convention s’articule autour de quatre priorités fondamentales que sont le développement touristique adossé à des sites d’envergure mondiale (palais royaux d’Abomey, la route de l’esclave et la route des couvents de Ouidah), la reconstruction et la sauvegarde des sites historiques pour préserver l’identité architecturale locale, le renforcement des liens de fraternité et de solidarité entre les deux communautés et le partage d’expertises et de documents stratégiques en gestion patrimoniale.

Les coûts des projets communs seront supportés équitablement par les deux municipalités. Le maire d’Abomey ambitionne faire de l’axe Abomey-Ouidah un modèle de coopération nationale. De son côté, celui de Ouidah salue une alliance symbolique ouvrant « l’ère commune de la mémoire qui construit ». En choisissant la mutualisation, les deux cités entendent proposer une destination culturelle d’exception sous la forme d’une « route royale de la mémoire« .