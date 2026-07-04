Bénin - Angola : Amori Brunet et Téte António ouvrent leurs consultations diplomatiques

Une première depuis l’indépendance des deux pays : Bénin et Angola disposent désormais d’un cadre formel de dialogue bilatéral. La ministre béninoise des Affaires étrangères, Corinne Amori Brunet, et le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, ont coprésidé samedi 4 juillet 2026 à Cotonou la première session des consultations diplomatiques et politiques entre les deux pays, a annoncé le ministère béninois des Affaires étrangères.

Une rencontre préparée depuis Séoul

L’échange fait suite à la continuité d’un entretien de courtoisie tenu en juin 2026 en marge de la réunion ministérielle du partenariat Afrique-Corée, où Amori Brunet et Téte António s’étaient déjà rencontrés à Séoul. Le président angolais João Lourenço avait par ailleurs adressé, le mois dernier, un message à son homologue béninois Romuald Wadagni, appelant à une concertation renforcée entre les deux administrations.

Un rapprochement engagé depuis 2024

Les deux pays avaient amorcé un rapprochement dès juillet 2024, lors d’une visite de travail à Luanda de l’ancien chef de la diplomatie béninoise, Olushegun Adjadi Bakari, reçu par Téte António pour identifier de nouvelles pistes de coopération. Amori Brunet, nommée à la tête du ministère béninois le 24 mai 2026, reprend ce chantier deux mois après son entrée en fonction, dans le cadre de la nouvelle orientation diplomatique impulsée par le président Wadagni. Les modalités de mise en œuvre de ce mécanisme, notamment la fréquence des prochaines sessions et les secteurs de coopération concernés, devraient être précisées par les deux ministères dans les prochains jours.