Bénin : Décès de Comlan Eliot Sèwagnon, ancien directeur du CEG L'Océan

Professeur certifié d’anglais et ancien directeur du CEG L’Océan à Cotonou, Comlan Eliot Sèwagnon est décédé le 30 juin dernier. Son parcours dans l’enseignement et son engagement au service de l’éducation ont marqué de nombreux élèves et collègues.

Le monde de l’éducation béninoise est en deuil. Comlan Eliot Sèwagnon, professeur certifié d’anglais, est décédé, laissant derrière lui le souvenir d’un éducateur respecté et profondément attaché à la transmission du savoir. (📲 Rejoignez dès maintenant 👉 la communauté de La Nouvelle Tribune sur WhatsApp !)

Au cours de sa carrière, il a enseigné l’anglais dans plusieurs établissements, notamment au Collège Catholique Père Aupiais, au CEG Zogbo, au CEG Sainte Rita. Il a ensuite occupé des fonctions de responsabilité, d’abord comme censeur au CEG L’Océan, puis comme directeur au CEG Lon-Agonmey. Il est revenu ensuite au CEG Dantokpa en temps qu’enseignant. En 2018, Comlan Eliot Sèwagnon est nommé directeur du CEG L’Océan, un poste qu’il occupera jusqu’à son départ à la retraite en 2024. Ceux qui l’ont côtoyé gardent le souvenir d’un homme de rigueur, d’écoute et de conviction.

La disparition de Comlan Eliot Sèwagnon suscite une vive émotion parmi ses anciens élèves, collègues et proches. Au fil des années, il a marqué plusieurs générations d’apprenants par son exigence, son sens de la pédagogie et les valeurs humaines qu’il incarnait. En témoignent également les mots qu’il avait lui-même écrits lors du décès de son grand frère, Vincent Foly, dans un hommage empreint d’affection et de gratitude :

« Mon regretté grand frère, mon modèle, mon guide ! Je sais que tu as toujours aimé ton plus jeune frère que je suis, mais hélas ! Le destin a décidé autrement. On aurait voulu un autre sort que celui qui t’a frappé. »

Aujourd’hui, ces paroles résonnent avec une émotion particulière alors que sa famille, ses proches et l’ensemble de la communauté éducative lui rendent à leur tour hommage. C’est avec une profonde tristesse que La Nouvelle Tribune, fondée par son regretté grand frère Vincent Foly, rend hommage à Comlan Eliot Sèwagnon et partage la peine de tous ceux qui l’ont connu, apprécié et aimé. Comme tes élèves aimaient t’appeler, « Mister Sewagnon », repose en paix!

