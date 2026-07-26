Bénin : des chantiers sans permis et des carrières de sable fermées à Abomey-Calavi

Plusieurs carrières de sable ont été fermées à titre provisoire dans la commune d’Abomey-Calavi, tandis que des chantiers dépourvus de permis de construire ont été signalés à leurs propriétaires. Ces mesures font suite à une tournée de contrôle menée le 25 juillet dans trois quartiers de la commune, selon les informations publiées sur la page Facebook du maire.

Une tournée conjointe dans trois localités

L’opération a été conduite par le préfet de l’Atlantique, Raphaël Akotegnon, accompagné du maire d’Abomey-Calavi, Nathanaël Koty, ainsi que du secrétariat exécutif, de conseillers communaux et des services techniques. Les équipes se sont rendues successivement à Togbin, dans l’arrondissement de Godomey, à Maria-Gléta, relevant d’Ouèdo, puis à Calavi-Centre, non loin de l’hôpital de zone. La mission avait pour objectif de vérifier la conformité des chantiers aux permis de construire et de contrôler l’exploitation des sites d’extraction de sable.

Sable non facturé et transport sans bâchage

Au niveau des carrières visitées, les contrôleurs ont relevé une absence de facturation, un transport de sable réalisé sans bâchage des camions et un non-respect général des prescriptions réglementaires en vigueur. Le préfet a ordonné, sur la base de ces manquements, la fermeture provisoire de toutes les carrières visitées, jusqu’à leur mise en conformité, selon les propos rapportés par le maire.

À Maria-Gléta, la délégation a également constaté des installations situées dans le couloir de sécurité du gazoduc reliant la localité à la GDIZ (Zone industrielle de Glo-Djigbé). Cette occupation représenterait, selon les autorités, un risque sérieux nécessitant le respect des servitudes d’utilité publique.

Des chantiers convoqués à la mairie

Concernant le secteur du bâtiment, plusieurs chantiers examinés lors de la tournée présentent des irrégularités, au premier rang desquelles l’absence de permis de construire. Des constructions ont par ailleurs été édifiées dans des bas-fonds, ce qui compromet l’écoulement naturel des eaux et accentue les risques d’inondation dans ces secteurs. Les propriétaires concernés ont été convoqués à la mairie d’Abomey-Calavi pour s’expliquer et engager les démarches de régularisation. Le maire a réaffirmé son engagement à faire respecter les règles d’urbanisme et invité les promoteurs immobiliers, exploitants de carrières et habitants à se conformer aux textes en vigueur.