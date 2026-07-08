Bénin : Georgiana Viou célèbre les femmes des marchés avec la 2e édition des « Patronnes »

Le rôle économique des femmes des marchés reprend le devant de la scène au Bénin. Imaginée par la cheffe étoilée Georgiana Viou, la deuxième édition des Patronnes se déroulera le 11 juillet 2026 au marché PK3 de Cotonou. L’initiative réunira photographie, gastronomie, mode et échanges autour de celles qui participent chaque jour à la dynamique commerciale du pays, selon les informations communiquées par les organisateurs.

Née à Cotonou et première Africaine à obtenir une étoile Michelin en France, Georgiana Viou poursuit, à travers ce projet, une démarche de valorisation des commerçantes qui assurent une part importante de l’activité économique nationale. Après une première édition organisée au marché Ganhi à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’événement change de cadre et prendra place cette année au marché PK3.

À l’origine de cette initiative figure une réflexion sur l’héritage laissé par les célèbres Nana Benz, ces femmes d’affaires ouest-africaines qui ont marqué le commerce du textile durant plusieurs décennies. Les organisateurs souhaitent rappeler que les commerçantes continuent aujourd’hui d’occuper une place essentielle dans les marchés béninois, où elles approvisionnent les ménages, développent des activités économiques et transmettent leurs savoir-faire.

Le projet entend également porter ce message au-delà des frontières béninoises afin de mettre en valeur les parcours de femmes actives dans les marchés d’Afrique de l’Ouest.

Conférences, exposition, défilé et banquet au programme

Les activités débuteront le 9 juillet au Sofitel Cotonou Marina avec une table ronde consacrée au thème « Femmes, créativité et empowerment ». Cette rencontre réunira plusieurs personnalités issues des univers de l’entrepreneuriat, de la culture, de la gastronomie et de la communication.

La journée principale est prévue le 11 juillet au marché PK3 autour de quatre temps forts. Une conférence animée par Brigitte Houssou ouvrira les échanges sur l’entrepreneuriat féminin et la transmission d’expérience.

Le public invité découvrira ensuite YĚ ƉÍE, une exposition photographique réalisée par Maki Manoukian, consacrée aux commerçantes des marchés béninois. Un défilé intitulé MISSEBO COUTURE mettra à l’honneur les artisans du textile, les créateurs et les pratiques d’upcycling développées autour du marché PK3.

La journée s’achèvera avec KONDOKPO, un banquet populaire imaginé par Georgiana Viou à partir de produits locaux et élaboré avec la participation de certaines commerçantes. Les organisateurs présentent ce moment comme une occasion de célébrer la cuisine béninoise tout en rendant hommage aux femmes qui alimentent quotidiennement les marchés.

Un collectif et plusieurs partenaires mobilisés

Pour cette deuxième édition, Georgiana Viou s’est entourée d’un collectif composé notamment de Camille Aumont Carnel, chargée de la direction éditoriale, de Brigitte Houssou, maîtresse de cérémonie, ainsi que de Karl Lawson, responsable de la stratégie de relations presse.

L’événement bénéficie également de l’appui de plusieurs partenaires, parmi lesquels Sofitel Cotonou Marina, Maison Rouge, BYD by CFAO Mobility Bénin, SOBEBRA, Securi Plus Services, Gozem et Bénin Self Service. À cette occasion, Gozem prévoit notamment un dispositif de soutien destiné à une centaine de commerçantes, tandis que Bénin Self Service remettra des bons d’achat aux participantes du défilé.

Créé pour promouvoir les femmes qui assurent la vitalité économique, sociale et culturelle des marchés, le projet Les Patronnes poursuivra son programme avec la table ronde inaugurale du 9 juillet, avant la journée principale organisée le 11 juillet 2026 au marché PK3 de Cotonou, où les activités se dérouleront exclusivement sur invitation.