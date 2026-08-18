Bénin : 5 ans de prison requis contre un agent de MTN et un étudiant

Cinq ans de prison ont été requis contre deux prévenus jugés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) pour une affaire présumée d’escroquerie en ligne. Le dossier concerne un agent commercial de MTN et un étudiant.

Le ministère public a formulé ces réquisitions lors de l’examen de leur affaire, selon les informations rapportées par Libre Express. À ce stade de la procédure, les deux hommes restent présumés innocents et la peine demandée par le parquet ne constitue pas encore une condamnation.

Deux prévenus poursuivis devant la CRIET

L’affaire oppose donc deux profils différents : un agent commercial intervenant dans le réseau de MTN et un étudiant. Les poursuites portent sur des faits liés à l’utilisation d’outils numériques à des fins d’escroquerie, selon les éléments présentés à la juridiction.

Le dossier a été examiné devant la chambre correctionnelle de la CRIET. Le parquet spécial a demandé que chacun des prévenus soit condamné à cinq années d’emprisonnement. La suite de la procédure doit permettre à la Cour d’apprécier les éléments réunis contre eux avant de rendre sa décision.

Les faits reprochés doivent encore être distingués des responsabilités éventuellement retenues par les juges. Une réquisition du ministère public correspond à la position de l’accusation et ne préjuge pas du verdict.

La cybercriminalité reste suivie par les juridictions

Cette nouvelle affaire intervient alors que les dossiers d’escroquerie via internet occupent une place importante dans l’activité judiciaire au Bénin. La CRIET connaît régulièrement de procédures mettant en cause des personnes soupçonnées d’avoir utilisé des moyens électroniques pour obtenir de l’argent ou des avantages indus.

En mars 2026, le Centre national d’investigations numériques (CNIN) avait annoncé l’interpellation de 56 personnes soupçonnées d’activités liées à l’escroquerie en ligne. L’opération avait été menée dans plusieurs localités du pays, selon La Nation.

Le phénomène concerne aussi les services financiers numériques et les télécommunications. Des dossiers examinés par la CRIET ont déjà impliqué des systèmes de paiement mobile et des services liés aux opérateurs GSM. En juin 2023, un informaticien avait ainsi été condamné après avoir été poursuivi pour avoir détourné 16 millions de francs CFA de crédits du réseau MTN Bénin.

Le verdict attendu après les réquisitions

Après les demandes formulées par le ministère public, la défense doit faire valoir ses arguments devant la Cour. Les juges devront ensuite se prononcer sur la culpabilité éventuelle des deux prévenus et, le cas échéant, sur les sanctions applicables.

Le dossier illustre une nouvelle fois la place prise par les infractions numériques dans les audiences de la CRIET. En cas de condamnation, la décision de la Cour précisera les faits retenus contre chacun des deux hommes ainsi que les éventuelles peines complémentaires.