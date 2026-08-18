Bénin : Après la Mairie, Luc Gnacadja remplace Atrokpo à l’Ancb

Luc Gnacadja prend désormais la tête de l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB). Le maire de Cotonou a été élu président de la faîtière des collectivités territoriales béninoises, à l’issue du renouvellement de ses instances dirigeantes. Cette élection intervient quelques mois après son arrivée à la tête de la capitale économique. Elle marque aussi la fin du mandat de Luc Atrokpo, qui dirigeait l’ANCB depuis 2016 et a quitté la mairie de Cotonou après son élection à l’Assemblée nationale en janvier 2026.

Le nouveau président de l’ANCB conserve son mandat de maire de Cotonou. Il avait été désigné à la tête de la municipalité en février 2026, après le départ de Luc Atrokpo vers le Parlement. Son exécutif communal comprend Arlette Saïzonou, Gatien Adjagboni et Irène Béhanzin comme adjoints au maire.

Architecte de formation, Luc Gnacadja dispose également d’une expérience gouvernementale et internationale. Il a été ministre béninois de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme avant de diriger, de 2007 à 2013, le secrétariat exécutif de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification.

À la mairie de Cotonou, il a engagé depuis son installation une réorganisation administrative. En mai 2026, il avait remis des lettres de mission aux principaux responsables de la municipalité afin de préciser leurs responsabilités et les objectifs assignés aux services.

Une nouvelle direction pour la faîtière des communes

Avec cette élection, Gnacadja devient l’interlocuteur principal des 77 communes du Bénin au sein de leur organisation faîtière. L’ANCB dispose de trois principales instances : le Congrès, le Conseil national et le Bureau exécutif, ce dernier constituant l’organe chargé de conduire l’action de l’association entre les sessions du Congrès.

La nouvelle équipe devra donc porter les intérêts des communes auprès de l’État et des partenaires techniques et financiers. L’association intervient aussi sur des dossiers liés à la décentralisation, à la gouvernance locale, au développement territorial et à l’amélioration des services municipaux.

L’ANCB mène également des initiatives dans les domaines climatique et environnemental. Elle a par exemple développé, avec différents partenaires, des programmes consacrés à la participation citoyenne, au leadership féminin dans les collectivités et à la formation des jeunes aux métiers liés au climat.

Une succession après dix ans de présidence Atrokpo

Le changement intervient après près d’une décennie de présidence de Luc Atrokpo. Celui-ci avait pris la direction de l’ANCB en février 2016 et l’avait conservée parallèlement à ses fonctions de maire, d’abord à Bohicon puis à Cotonou. La désignation de Luc Gnacadja place ainsi la faîtière des communes sous la responsabilité d’un maire en exercice, appelé à porter les préoccupations des collectivités tout en conduisant la gouvernance de Cotonou. L’Association internationale des maires francophones (AIMF) le présente désormais comme maire de Cotonou et président de l’ANCB.