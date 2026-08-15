Real Madrid : Mourinho et Diomandé peuvent-ils briser la malédiction en Ligue des champions ?

Le Real Madrid a été éliminé en quart de finale de Ligue des champions lors de ses deux dernières campagnes européennes. La formation espagnole entame la saison 2026-2027 avec un nouvel entraîneur, José Mourinho, et une attaque renforcée par la signature à plus de 140 millions d’euros de l’ailier ivoirien Yan Diomandé.

Deux sorties prématurées en deux ans

L’élimination la plus marquante remonte à avril 2025. Battu 3-0 à Londres puis 2-1 au retour au Bernabéu, le club merengue avait cédé face à Arsenal sur un score cumulé de 5-1. Le gardien Thibaut Courtois avait alors reconnu un manque de collectif, appelant ses coéquipiers à jouer davantage en équipe, et moins en solo.

Un an plus tard, sous la direction d’Álvaro Arbeloa, le scénario s’est répété face au Bayern Munich : défaite 1-2 à domicile à l’aller, puis 4-3 à l’Allianz Arena au retour, pour une élimination sur le score cumulé de 6-4. Dans les deux cas, les largages en phase de groupes avaient déjà annoncé les difficultés à venir — contre Liverpool et l’AC Milan en 2024-2025 notamment.

Cette série contraste avec le sacre de 2024, quand le club avait décroché sa 15e Ligue des champions sans connaître la moindre défaite sur l’ensemble de la saison, sous les ordres de Carlo Ancelotti.

Un mercato XXL pour corriger les failles

Le club a recruté cet été le défenseur français Ibrahima Konaté et le milieu portugais Bernardo Silva, tous deux arrivés libres, ainsi que le latéral néerlandais Denzel Dumfries et l’Espagnol Marc Cucurella. Une partie de la presse espagnole a toutefois relativisé la portée de ces arrivées, chacune trouvant un concurrent direct déjà présent dans l’effectif.

L’opération la plus onéreuse concerne Diomandé, transféré depuis le RB Leipzig pour un montant estimé à 140 millions d’euros bonus compris — un record pour le club, devant Jude Bellingham et Eden Hazard. Auteur de 13 buts et 10 passes décisives en 36 matchs la saison passée en Bundesliga, l’international ivoirien de 19 ans est considéré comme le dribbleur le plus efficace d’Europe sur cet exercice, avec plus de 60 % de tentatives réussies.

Une place de titulaire déjà anticipée

Selon le consultant Alvaro Benito, le prix payé pour Diomandé le rendra automatiquement titulaire dès le début de saison. Il pointe toutefois un dilemme au milieu de terrain entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, Mourinho privilégiant historiquement un système à deux milieux défensifs.

La blessure longue durée de Rodrygo, victime d’une rupture des ligaments croisés en mars dernier, ouvre une place sur le couloir droit que Diomandé pourrait occuper face à la concurrence de Dumfries et Trent Alexander-Arnold.

Mourinho a déjà mené le Real Madrid à une Ligue des champions, en 2010 avec l’Inter Milan, avant de rejoindre le banc madrilène l’année suivante. Sous sa direction, le club avait dû attendre le départ du technicien portugais en 2013 pour renouer avec le titre européen, sous Ancelotti.