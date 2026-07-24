Bénin : la GDIZ séduit le vice-président nigérian Kashim Shettima

Le vice-président de la République fédérale du Nigéria, Kashim Shettima, a visité ce vendredi 24 juillet 2026 la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) dans le cadre de son séjour officiel au Bénin. Accompagné d’une délégation composée d’hommes d’affaires et d’investisseurs, il est venu s’informer sur le modèle industriel développé dans cette plateforme et explorer de nouvelles perspectives de coopération économique entre les deux pays.

La délégation nigériane, aux côtés de plusieurs membres du gouvernement béninois, a pris part à une séance de présentation avant de parcourir plusieurs installations industrielles de la zone. Cette visite intervient alors que le Nigéria accélère le développement de ses propres zones agro-industrielles.

Une plateforme industrielle présentée aux investisseurs nigérians

Reçus par le directeur général adjoint de la SIPI-Bénin S.A., Faki Adjé, les visiteurs ont découvert les principales composantes de la GDIZ à travers une présentation technique du projet. Selon les responsables de la zone, cette plateforme industrielle est développée dans le cadre d’un partenariat public-privé entre l’État béninois et ARISE IIP.

Au cours des échanges, les performances actuelles de la zone ont été exposées. La GDIZ couvre une superficie de 1 640 hectares et prévoit un investissement de 1,4 milliard de dollars durant sa première phase de développement. Les responsables du projet ont également rappelé que plus de dix-huit unités de production sont déjà en activité dans des secteurs tels que le textile, le soja, le cajou et le karité.

Après cette présentation, Kashim Shettima a participé à une séance de plantation d’arbres avant de visiter plusieurs installations industrielles, dont l’usine BTEX ainsi que des unités spécialisées dans la transformation du cajou.

Le Nigéria veut s’inspirer du modèle béninois

À l’issue de la visite, le vice-président nigérian a salué les progrès réalisés par le Bénin dans la transformation locale des matières premières. Selon ses déclarations, « nous avons beaucoup appris ici » et cette expérience pourrait inspirer les projets actuellement en préparation au Nigéria.

Le responsable nigérian a expliqué que son pays développe huit zones agro-industrielles et souhaite tirer profit des expériences réussies dans la sous-région. Il a aussi félicité les autorités béninoises pour les réformes engagées en faveur de l’industrialisation, de l’agriculture et de l’amélioration du climat des investissements.

Une coopération économique appelée à se renforcer

Le directeur général de l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx), Éric Akouté, a estimé que cette visite ouvre de nouvelles perspectives entre les deux États. Selon lui, « le Nigéria est le plus grand partenaire du Bénin » et les deux pays entendent développer davantage les investissements croisés et les échanges commerciaux.

Avec plus de 220 millions d’habitants, le Nigéria constitue le premier partenaire commercial du Bénin en Afrique de l’Ouest. La proximité géographique des deux pays et l’intensité des échanges transfrontaliers font de leur coopération économique un enjeu stratégique. La visite de Kashim Shettima à la GDIZ illustre cette volonté commune de renforcer les investissements industriels et d’encourager la transformation locale des matières premières dans la sous-région.