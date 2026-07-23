Énergie : l'Algérie propose son expertise au Bénin pour soutenir ses projets

Le Bénin et l’Algérie ont passé en revue, mercredi 22 juillet, les axes de leur coopération énergétique lors d’un échange par visioconférence. Le ministre algérien a proposé un accompagnement technique à son homologue béninois pour la mise en œuvre des projets énergétiques du pays.

L’échange a réuni Mourad Adjal, ministre algérien de l’Energie et des Energies renouvelables, et Edouard Dahome, ministre béninois de l’Energie, de l’Eau et des Mines. Les discussions ont porté sur l’électricité, la fabrication d’équipements énergétiques et la formation des compétences, selon un communiqué du ministère algérien de l’Energie. Cette rencontre confirme une tendance observée : Alger multiplie les partenariats énergétiques en Afrique de l’Ouest, comme en témoigne récemment l’inauguration en juin d’une centrale électrique de 40 mégawatts au Niger, financée et réalisée par Sonelgaz à Gorou Banda. Ce même mois, trois mémorandums d’entente ont également été signés entre Sonatrach et la Société nigérienne du pétrole, complétant les accords bilatéraux.

Une offre d’accompagnement technique et industriel

Le ministre algérien a souligné les capacités du groupe Sonelgaz dans la fabrication d’équipements électriques, en évoquant la possibilité de fournir le marché béninois et, plus largement, d’écouler cette production ailleurs en Afrique de l’Ouest. Il a fait savoir que l’Algérie se tenait prête à accompagner le Bénin dans ses projets énergétiques, par le partage d’expertise, un appui technique, la formation de compétences et une contribution au développement des infrastructures.

Fondé en 1969, Sonelgaz assure historiquement la production, le transport et la distribution d’électricité et de gaz en Algérie, avant de progressivement chercher des débouchés à l’export sur le continent au cours de la dernière décennie.

Un mémorandum signé en 2024 comme point de départ

Les deux délégations ont fait le bilan de la coopération entre Sonelgaz et la Communauté électrique du Bénin (CEB), née d’un mémorandum d’entente paraphé en 2024. Ce texte couvre plusieurs segments de la chaîne de valeur électrique, dont la formation et le transfert de compétences.

La CEB elle-même n’est pas une structure récente : cet organisme binational, associant le Bénin et le Togo dans la gestion de leur approvisionnement électrique, existe depuis 1968, ce qui en fait l’un des plus anciens mécanismes de coopération énergétique régionale en Afrique de l’Ouest. Les deux ministres ont affirmé leur intention commune de hisser ce partenariat à un niveau supérieur, sans toutefois préciser de calendrier ou de montants d’investissement à ce stade.

Une orientation présidentielle assumée

Selon le communiqué du ministère algérien de l’Energie, ces discussions reflètent les orientations fixées par le président Abdelmadjid Tebboune, qui vise à étendre la présence de l’Algérie sur le continent africain et à développer la coopération Sud-Sud, en particulier avec les pays d’Afrique de l’Ouest.

Le dossier béninois montre toutefois une approche différente : plutôt qu’une infrastructure d’exportation, il s’agit de coopération industrielle et de transfert de compétences, un format que l’Algérie semble vouloir reproduire avec d’autres pays de la région.