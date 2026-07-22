Bénin : Réforme des services funéraires dans la commune d’Abomey

Désormais, que l’enterrement se fasse à la maison ou au cimetière dans la commune d’Abomey, des frais harmonisés seront versés à la mairie. Dans le cadre de la modernisation de la gestion municipale et du renforcement de ses ressources propres, le Conseil communal d’Abomey réforme l’organisation des services funéraires locaux.

Une séance d’information et de sensibilisation s’est tenue sous l’égide du Maire, Mètolé Franck Kpassassi, à l’endroit des acteurs locaux qui interviennent dans la gestion desdits services. Il s’agit des principaux Donnugan (croque-morts traditionnels) de la commune.

L’objectif principal de cette rencontre était d’assurer l’appropriation collective de la décision portant révision et harmonisation des tarifs d’inhumation à domicile et dans les cimetières. Entrée en vigueur depuis le 1er mai 2026. Cette mesure vise à instaurer une application uniforme et équitable des prix sur l’ensemble du territoire communal.

Loin d’une démarche unilatérale, les autorités locales ont privilégié la concertation. Les fondements de cette réforme financière ont été explicités, tout en rappelant la responsabilité de chacun pour en garantir le respect strict. En retour, les Donnugan ont pu formuler leurs préoccupations et propositions, s’inscrivant dans un dialogue fluide et constructif.

En impliquant directement les professionnels du secteur, le Conseil communal d’Abomey réaffirme sa volonté d’une gouvernance de proximité fondée sur la transparence. Cette démarche pragmatique permet de structurer durablement les services funéraires tout en renforçant la relation de confiance entre l’administration et les usagers.