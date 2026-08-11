Bénin : Une fillette de 3 ans sauvée des eaux de l’Okpara à Tchaourou

Une fillette d’environ 3 ans a été sauvée après avoir été retrouvée dans les eaux de l’Okpara, dimanche 9 août 2026, à Kika, dans la commune de Tchaourou. Elle doit sa survie à l’intervention rapide d’un pêcheur qui se trouvait sur le cours d’eau au moment des faits, rapporte Matin Libre.

Le pêcheur a aperçu la petite fille dans l’eau alors qu’il effectuait son activité. Il s’est immédiatement dirigé vers elle et a réussi à la sortir vivante du fleuve. Les circonstances dans lesquelles l’enfant s’est retrouvée dans l’Okpara n’ont pas été précisées.

La fillette confiée au chef du village

Après son sauvetage, l’enfant a été conduite au domicile du chef du village de Kpassa, selon les informations publiées par Matin Libre. Aucun détail n’a été communiqué sur son état physique après son extraction de l’eau.

Les circonstances exactes de sa présence dans le fleuve restent également inconnues. Aucune information officielle ne permet, à ce stade, d’établir s’il s’agit d’une chute accidentelle, d’un déplacement vers le cours d’eau ou d’un autre événement.

Le sauvetage s’est produit dans l’arrondissement de Kika, où l’Okpara occupe une place importante dans les activités locales. La pêche fait partie des activités pratiquées par les populations riveraines. Aucune précision n’a été donnée sur l’identité de la fillette, ses parents ou les conditions dans lesquelles elle aurait quitté son lieu de résidence avant d’être retrouvée dans l’Okpara. Ces éléments pourraient permettre de déterminer les circonstances exactes de l’incident.