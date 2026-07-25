Bénin : L’ambassadeur allemand Stefan Buchwald rencontre la ministre Corinne Amori Brunet

Les relations entre le Bénin et l’Allemagne ont fait l’objet d’un nouvel échange diplomatique cette semaine à Cotonou. La ministre béninoise des Affaires étrangères, Corinne Amori Brunet, a reçu en audience l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne près le Bénin, Stefan Buchwald, dans le cadre des consultations menées avec les chefs de mission accrédités dans le pays.

Selon le ministère des Affaires étrangères, cette rencontre intervient dans la continuité des échanges engagés avec les représentants diplomatiques présents au Bénin afin de faire le point sur les partenariats bilatéraux.

Une coopération active dans plusieurs secteurs

Les discussions ont porté sur les principaux axes de collaboration entre les deux États. D’après le ministère, ces relations couvrent plusieurs domaines, parmi lesquels la gouvernance, la défense, la sécurité, la consolidation de la paix, la cohésion sociale, la formation technique et professionnelle, le développement économique ainsi que la protection de l’environnement.

Les autorités béninoises rappellent que les liens diplomatiques entre le Bénin et l’Allemagne remontent à 1960, année de l’indépendance du pays. Depuis lors, les deux partenaires ont développé des programmes de coopération dans différents secteurs jugés prioritaires.

Le programme PARAN parmi les projets en cours

Au nombre des initiatives évoquées figure le Programme d’Appui à la Résilience et à la Nutrition au Nord du Bénin (PARAN). Selon le ministère, ce projet accompagne les actions destinées à renforcer la sécurité alimentaire et la capacité de résilience des populations des départements septentrionaux.

Les échanges entre Corinne Amori Brunet et Stefan Buchwald prolongent ainsi la série de rencontres diplomatiques engagées par la cheffe de la diplomatie béninoise avec les ambassadeurs accrédités dans le pays.

Une coopération de longue date

L’Allemagne figure parmi les partenaires historiques du Bénin en matière d’aide au développement. À travers des organismes de coopération comme la GIZ et la banque de développement KfW, Berlin finance depuis plusieurs décennies des projets dans les domaines de l’agriculture, de la décentralisation, de la formation professionnelle, de l’énergie et de la préservation des ressources naturelles, selon les informations publiées par les autorités béninoises.