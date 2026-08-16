Bénin : écoles, marchés et voirie parmi les priorités d'Abomey-Calavi pour le budget 2027-2029

Écoles, marchés et voies communales figurent en tête des investissements prévus par Abomey-Calavi pour la période 2027-2029. Ce programme, présenté vendredi 14 août aux conseillers municipaux, est évalué à plus de 8 milliards de francs CFA.

Un document budgétaire passé au crible

Les élus se sont retrouvés en session extraordinaire à la salle de conférence de l’Hôtel de Ville pour se pencher sur le Document communal de programmation budgétaire pluriannuelle (DCPBP). Cette séance de travail intervient quelques jours après que l’avant-projet a été soumis, le 10 août, au Conseil de supervision, dernière étape avant son adoption définitive.

Le maire Nathanaël Koty a félicité les conseillers pour leur implication dans les travaux. Il a demandé au Secrétariat exécutif et à la Commission des Affaires économiques et financières de tenir compte des observations formulées par les élus avant la finalisation du texte.

Écoles, marchés et centres de santé en tête des chantiers

Le programme d’investissement ne se limite pas aux écoles et aux marchés. Des centres de santé seraient également érigés ou remis en état, tout comme des commissariats, des maisons de jeunes, des sièges d’arrondissement et des bureaux de chefs de quartier. L’ensemble de ces réalisations toucherait aussi bien le domaine social que la sécurité et la gestion administrative de proximité. Du côté des routes, deux chantiers ressortent des orientations retenues : la remise en état des voies communales et le renforcement de l’éclairage public.

À l’issue de cette session extraordinaire, les remarques des conseillers seront désormais transmises aux services techniques concernés. Le Secrétariat exécutif ainsi que la Commission des Affaires économiques et financières auront la charge de les prendre en compte, avant que le document ne franchisse les étapes suivantes de son adoption. Le Conseil de supervision n’a pour l’instant fixé aucune échéance pour valider définitivement le budget 2027-2029.