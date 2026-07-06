Bénin : l'ANIP rappelle les coûts officiels de ses prestations et appelle à la vigilance

Payer plus cher que prévu pour un simple acte de naissance : c’est le risque que veut écarter l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) du Bénin. Ce lundi 6 juillet 2026, l’agence a publié un rappel tarifaire destiné aux usagers, insistant sur l’absence de frais annexes pour l’ensemble de ses prestations d’état civil et d’identification.

Une grille tarifaire fixée par document

L’ANIP a diffusé sa grille officielle sous l’intitulé « Les coûts de nos prestations ». Plusieurs actes y sont alignés au même tarif de 2 000 FCFA : l’acte de décès, l’acte de mariage, l’acte de naissance avec mention marginale, l’acte de naissance reconstitué, l’acte de naissance transcrit, le certificat de résidence, le certificat de coutume et de célibat, ainsi que les certificats de non-enregistrement d’acte de naissance et de non-inscription de décès.

Deux documents restent moins onéreux : l’acte de naissance standard et le Certificat d’Identification Personnelle (CIP), fixés à 1 000 FCFA chacun. À l’autre extrémité de l’échelle, la Carte Nationale d’Identité Biométrique (CNIB), obligatoire pour tout Béninois majeur, coûte 6 000 FCFA. L’agence précise qu’aucun montant supplémentaire ne peut être exigé au cours d’une requête, quelle que soit la prestation demandée.

Un cadre juridique qui encadre chaque évolution tarifaire

Cette communication s’appuie sur un dispositif légal antérieur. L’ANIP a été instituée par la loi n°2017-08 du 19 juin 2017, qui organise les procédés d’identification nominative, numérique et biométrique des personnes physiques en République du Bénin. Son fonctionnement interne est quant à lui précisé par le décret n°2018-206 du 6 juin 2018. Les conditions générales d’utilisation de ses plateformes rappellent d’ailleurs que toute modification de prix doit se conformer aux textes en vigueur.

Des canaux uniques pour éviter les intermédiaires

L’agence redirige systématiquement les usagers vers ses canaux propres : la plateforme numérique eservices.anip.bj, accessible en continu, l’application mobile ANIP BJ disponible sur Android et iOS, la ligne gratuite 7054 et l’adresse serviceclient@anip.bj. « Les coûts des prestations de l’ANIP sont fixes, officiels et sans frais annexes », indique l’agence dans son communiqué, invitant chacun à vérifier les tarifs avant toute démarche.