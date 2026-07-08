Bénin : le Bac 2026 affiche un taux national de réussite de 66,78 %

Les candidats au Baccalauréat connaissent désormais leur verdict. Ce mercredi 8 juillet 2026, l’Office du Baccalauréat a rendu publics les résultats de la session de juin, avec un taux national de réussite de 66,78 %. Les chiffres officiels confirment une progression des performances dans plusieurs séries générales et techniques, à l’issue d’un examen qui a mobilisé plus de 77 000 candidats à travers le Bénin.

Les statistiques officielles publiées par l’Office du Baccalauréat montrent des écarts importants selon les séries. La série G2 enregistre le meilleur résultat avec 85,58 % d’admis. Elle devance de peu les séries G1 (85,23 %), G3 (85,14 %) et F2 (85,11 %).

Les séries A1 (83,60 %), A2 (81,07 %), C (80,56 %) et B (79,43 %) dépassent également la barre des 79 % de réussite. Dans les autres filières, les résultats apparaissent plus contrastés. La série E atteint 69,57 %, devant F3 (68,38 %) et EA (61,00 %). Les séries F1 (58,01 %) et F4 (57,48 %) restent sous le seuil de 60 %, tandis que la série D affiche le taux le plus faible avec 47,78 %. Ces résultats portent le taux de réussite national à 66,78 %, toutes séries confondues.

Plus de 77 000 candidats concernés

La session de juin 2026 du Baccalauréat s’est déroulée du 15 au 17 juin dans 140 centres de composition répartis sur l’ensemble du territoire national. Selon les données communiquées par l’Office du Baccalauréat, 77 101 candidats ont composé cette année, dont 34 580 filles et 42 521 garçons.

Le diplôme reste la principale condition d’accès à l’enseignement supérieur au Bénin. Après la publication des résultats, les candidats peuvent consulter leur statut en ligne en renseignant les informations demandées sur la plateforme dédiée. Ce dispositif numérique, déjà utilisé lors des précédentes sessions, permet d’obtenir rapidement les résultats sans attendre l’affichage dans les établissements.

Une session marquée par l’intérêt croissant pour les filières scientifiques

Avant le lancement des épreuves, Sèdami Mèdégan Fagla, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, avait relevé une hausse des inscriptions dans plusieurs séries scientifiques et techniques, notamment C, F1, F2, F3 et F4. « Le Bénin fait aujourd’hui le choix assumé de préparer sa jeunesse aux métiers de demain », avait-elle déclaré en présentant les enjeux de cette orientation.

Cette évolution accompagne la politique de renforcement des formations scientifiques et technologiques engagée par les autorités. Le Baccalauréat constitue la dernière étape du cycle secondaire et ouvre l’accès aux universités publiques, aux établissements privés d’enseignement supérieur ainsi qu’aux concours de plusieurs écoles de formation.

Après la proclamation des résultats, les opérations de réclamations, les épreuves facultatives et les délibérations complémentaires, lorsqu’elles sont prévues par la réglementation, devront précéder la publication des résultats définitifs de la session 2026.