Bénin : panne des recharges prépayées à la SBEE

Les opérations d’achat de crédits d’électricité prépayés sont actuellement perturbées sur les différents canaux de distribution de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE). L’information a été annoncée ce 27 juillet 2026 par l’entreprise publique sur sa page Facebook.

Selon la SBEE, cet incident technique affecte les ventes d’énergie à prépaiement. L’entreprise précise que ses équipes sont mobilisées afin de rétablir le fonctionnement du service « dans les meilleurs délais ».

Les ventes à prépaiement temporairement indisponibles

D’après le communiqué publié sur la page Facebook de la SBEE, la panne touche l’ensemble des canaux utilisés pour l’achat de crédits destinés aux compteurs prépayés. L’entreprise n’a pas précisé l’origine de l’incident ni le nombre de clients concernés.

La société indique toutefois que des interventions techniques sont en cours pour permettre un retour à la normale. Elle assure suivre l’évolution de la situation et promet de communiquer dès que le service sera de nouveau opérationnel.

La SBEE présente ses excuses aux abonnés

Dans son message, la SBEE adresse ses excuses aux usagers affectés par cette interruption. Elle remercie également sa clientèle pour sa patience pendant la durée des travaux de rétablissement.

L’entreprise invite les abonnés ayant besoin d’informations complémentaires à contacter son Centre de relation client via le numéro 7302. Elle rappelle aussi qu’elle informera le public de toute évolution concernant cet incident, selon les informations publiées sur sa page Facebook.

Les compteurs prépayés largement utilisés au Bénin

Au Bénin, le système de prépaiement est largement déployé auprès des abonnés de la SBEE. Ce mode de facturation permet aux clients d’acheter des unités d’énergie avant leur consommation, sans attendre une facture mensuelle. Toute interruption des plateformes de vente peut donc empêcher temporairement les rechargements, ce qui rend le rétablissement rapide du service particulièrement attendu par les utilisateurs.