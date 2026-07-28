Bénin : le président Wadagni reçoit Aliko Dangote au Palais de la Marina

Une audience entre le chef de l’État béninois et le milliardaire nigérian Aliko Dangote s’est tenue ce mardi 28 juillet 2026 à Cotonou. La rencontre a eu lieu au Palais de la Marina, résidence officielle de la présidence béninoise.

Une rencontre encore peu détaillée

Romuald Wadagni, président de la République du Bénin, a accueilli l’homme d’affaires nigérian avec sa délégation. Aucun communiqué officiel n’a pour l’instant précisé les sujets abordés lors de cet échange. La présidence béninoise n’a pas non plus indiqué si des accords ou des engagements concrets ont été pris à l’issue de la rencontre.

Un homme d’affaires déjà présent dans l’économie régionale

Dangote, fondateur du groupe industriel qui porte son nom, occupe la première place du classement Forbes des milliardaires africains pour la 15ᵉ année consécutive, avec une fortune estimée à 28,5 milliards de dollars selon l’édition 2026 du magazine. Son empire couvre le ciment, le sucre, l’agroalimentaire et les hydrocarbures : Dangote Cement, premier cimentier du continent, dispose d’une capacité de production de 48,6 millions de tonnes métriques par an et opère dans dix pays africains. Le groupe s’appuie également sur sa raffinerie de Lekki, près de Lagos, dont la construction a nécessité plus de 20 milliards de dollars d’investissement et qui constitue le plus important projet industriel jamais mené par l’homme d’affaires nigérian.

Une audience dans un agenda diplomatique chargé

Cette rencontre intervient dans une séquence marquée par une intense activité protocolaire à la Marina. Ces dernières semaines, le président Wadagni a reçu plusieurs personnalités étrangères, dont le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita et le président de la Commission de l’UEMOA Abdoulaye Diop. L’audience accordée à Dangote s’ajoute ainsi à une série de rencontres où Cotonou cherche à consolider ses partenariats économiques régionaux et continentaux. Les précisions sur la rencontre sont attendues dans les prochains heures, selon les pratiques habituelles du protocole présidentiel.