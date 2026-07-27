Bénin : le dîner de gala du SaPEn récompense les meilleurs talents

La 5ᵉ édition du Salon des Petits Entrepreneurs (SaPEn) s’est achevée le 25 juillet 2026 à Cotonou avec l’annonce d’une transformation majeure. À l’issue du dîner de gala organisé au Bénin Royal Hôtel, le programme évolue vers Capten, une nouvelle formule destinée à accompagner les jeunes entrepreneurs tout au long de l’année. Selon les organisateurs, cette évolution marque le passage d’un événement annuel à un dispositif permanent d’encadrement.

Organisée du 13 au 25 juillet par Global Actions, cette cinquième édition a réuni près de 150 adolescents et jeunes, accueillis dans environ 80 entreprises partenaires issues de secteurs variés. Le programme a alterné immersion professionnelle, formations, défis entrepreneuriaux et exposition des projets développés par les participants.

Une nouvelle étape pour le programme

Présidente fondatrice de Global Actions, Constance Genevée a présenté cette évolution comme une réponse au besoin d’un suivi plus durable des bénéficiaires. Selon elle, le SaPEn demeure un programme d’éducation à l’entrepreneuriat et de développement des compétences, mais son ambition dépasse désormais le cadre d’un simple rendez-vous annuel.

La responsable a indiqué que « tout le monde n’est pas appelé à entreprendre », tout en estimant que chacun peut acquérir des compétences utiles pour exercer des responsabilités dans différents domaines. Elle a ensuite dévoilé l’identité Capten, acronyme de « Compétence et Aptitude pour la Promotion des Talents de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation ». D’après ses explications, il s’agit désormais « d’un programme d’accompagnement tout au long de l’année » destiné à assurer la continuité de la formation des jeunes.

On retiendra que le SaPEn, lancé au Bénin en 2020, privilégie une pédagogie fondée sur l’expérience. Les participants découvrent l’entreprise au contact de professionnels avant d’occuper eux-mêmes différents postes de responsabilité lors de mises en situation.

Deux semaines d’activités entre immersion et compétition

Le parcours 2026 a débuté par des stages d’immersion les 13 et 14 juillet. Les 15 et 16 juillet ont été consacrés au coaching intensif des équipes engagées dans les Olympiades du BiZness, une compétition durant laquelle les jeunes ont développé des entreprises fictives autour de projets innovants.

La finale de cette compétition s’est tenue le 18 juillet devant un jury de professionnels. Les 23 et 24 juillet, les équipes ont animé un salon d’exposition où elles présentaient les produits et services des entreprises partenaires avant la soirée de clôture organisée le 25 juillet. Le programme a également permis le lancement officiel d’une plateforme numérique de formation destinée à prolonger l’apprentissage après le salon.

Les lauréats de l’édition 2026

La cérémonie de clôture a récompensé plusieurs participants. Charles Dagnon (Eco Jeton) a remporté le Grand Pitch, tandis que Miguel Kounonzo (Oriente Plus), Immaculée Kpoviwanou (Medlink), Anael Biga, Prince Otisi et Brimice (Agri Novo), Triomphe Hounkpatin (Santé Base +), Stéphanie Tchina (Eco Jeton) et Kenania Dohou (Medlink) ont été distingués dans les différentes épreuves des Olympiades.

Au classement collectif, Eco Jeton a été sacrée championne du BiZness 2026 devant Santé Base + et Agri Novo. Les Prix SaPEn ont également récompensé Ethan Houndjo, lauréat du Prix SaPEn 2026. Triomphe Hounkpatin a reçu le Prix Top Business Developer, Aurel Badet le Prix Top Manager, tandis que Izia Akplogan et Fifa Agbizounon ont obtenu les deux distinctions spéciales de NSIA Banque.

Créé en 2020, le SaPEn est présenté par Global Actions comme le premier programme béninois dédié à l’ado-entrepreneuriat. Depuis son lancement, il met l’accent sur l’immersion en entreprise et le développement de compétences telles que le leadership, la prise de parole, le travail d’équipe et la communication commerciale.