Bénin : circulation déviée du 14 au 22 août sur l’avenue Jean Paul II à Cotonou

Une déviation temporaire est mise en place du 14 au 22 août 2026 sur l’avenue Jean Paul II à Cotonou, en raison des travaux de réhabilitation engagés devant la Cité ministérielle. La mesure concerne principalement les usagers se dirigeant vers le Tribunal de première instance de Cotonou.

La SIRAT SA, maître d’ouvrage délégué du projet de réhabilitation des voies d’Accès et de Traversées de Cotonou (ATC), a annoncé cette modification de la circulation dans un communiqué daté du 12 août 2026.

Un nouvel itinéraire vers le Tribunal

Pendant la période des travaux, les véhicules venant de l’avenue Jean Paul II et souhaitant rejoindre le Tribunal de première instance de Cotonou ne pourront plus emprunter directement l’axe habituel. La déviation débutera au niveau du carrefour du Trésor.

Les conducteurs devront suivre l’itinéraire suivant : carrefour du Trésor, rue située derrière l’ex-ministère de l’Agriculture, poste de Cadjèhoun, place du Souvenir, rue SUNU Assurance, puis carrefour Tribunal.

La SIRAT précise qu’un dispositif de signalisation et d’information sera installé aux différents points concernés. Les usagers sont également appelés à respecter les indications des forces de police chargées de faciliter la circulation. Pour les automobilistes quittant le carrefour Tribunal en direction de la SRTB, un autre parcours est prévu. Ils devront passer par le carrefour Cadjèhoun, le poste de Cadjèhoun, puis le carrefour du Trésor.

Des travaux sur l’avenue Jean Paul II

La perturbation annoncée découle de travaux réalisés sur la chaussée située en face de la Cité ministérielle. La SIRAT indique que ces interventions font partie du projet ATC, consacré à la réhabilitation de plusieurs voies d’accès et de traversée de Cotonou.

Le projet connaît actuellement plusieurs chantiers dans la capitale économique. Selon les informations publiées par la SIRAT, des travaux du même programme ont débuté le 6 août 2026 sur l’avenue Clozel, entre Air Afrique et le pont de Ganhi, avec maintien de la circulation grâce à des déviations. Le projet ATC avait été présenté par la SIRAT dès juin 2025. Il vise à réhabiliter des axes routiers de Cotonou et à améliorer les conditions de circulation dans la ville.

Les usagers invités à anticiper leurs déplacements

La période de restriction étant fixée du 14 au 22 août, les usagers des axes concernés sont invités à tenir compte des itinéraires imposés avant leurs déplacements. La SIRAT indique que les mesures de signalisation doivent permettre de réduire les perturbations liées au chantier. La société présente ses excuses pour les désagréments susceptibles d’être causés par les travaux et invite les usagers à signaler toute difficulté liée au chantier au numéro vert gratuit 7414. La circulation sur l’avenue Jean Paul II devrait retrouver son fonctionnement habituel à l’issue de la période annoncée, sous réserve de l’évolution du chantier.