Bénin : le gouvernement fixe ses priorités pour accélérer la modernisation des médias

L’avenir de la presse béninoise se dessine autour de plusieurs réformes structurantes. À l’occasion de la clôture de la neuvième mandature de l’Observatoire de la déontologie et de l’éthique dans les médias (Odem), la ministre Aurélie Adam Soulé Zoumarou a présenté les principaux axes retenus par le gouvernement pour renforcer la qualité du journalisme, soutenir les entreprises de presse et accompagner la transition numérique du secteur.

Devant des représentants des médias, des institutions publiques ainsi que des partenaires techniques et financiers, la ministre de la Communication et des Médias a réaffirmé l’ambition des autorités de bâtir un environnement médiatique plus professionnel, économiquement solide et mieux adapté aux nouveaux usages de l’information.

Formation, numérique et viabilité des médias au programme

Pour Aurélie Adam Soulé Zoumarou, les profondes transformations induites par le numérique imposent une adaptation rapide des acteurs de la presse. La montée en puissance des réseaux sociaux, la circulation des fausses informations et les nouvelles habitudes de consommation de l’information obligent les professionnels à renforcer leurs compétences et à consolider les règles de déontologie.

Afin de répondre à ces défis, le gouvernement entend renforcer les dispositifs de formation initiale et continue destinés aux journalistes. L’objectif est de mieux préparer les professionnels aux évolutions technologiques, aux nouveaux formats de production et aux exigences croissantes de vérification de l’information.

Les autorités souhaitent également favoriser la professionnalisation des entreprises de presse. Cette orientation vise à soutenir l’émergence de médias capables d’assurer leur équilibre économique tout en maintenant des standards élevés de qualité éditoriale.

Autre chantier annoncé, la mise en place d’outils de mesure d’audience. Pour le gouvernement, ces indicateurs permettront de mieux connaître les habitudes du public, de renforcer l’attractivité des médias auprès des annonceurs et de créer des conditions plus favorables au développement économique du secteur.

Miser sur des contenus de qualité

Le gouvernement entend aussi encourager la production de contenus valorisant les réalités nationales et accompagnant les mutations économiques, sociales et culturelles du Bénin.

Dans son intervention, la ministre a rappelé que ces réformes ne produiront leurs effets qu’avec l’engagement de l’ensemble des acteurs de la chaîne médiatique. « C’est une mobilisation collective », a-t-elle déclaré, appelant l’État, les organes de régulation, les organisations professionnelles, les entreprises de presse, les établissements de formation et les journalistes à assumer pleinement leurs responsabilités.

Elle a également insisté sur la nécessité pour les professionnels de préserver les principes éthiques qui fondent la crédibilité de leur métier face aux nouveaux défis liés au numérique.

L’Odem appelle à renforcer l’autorégulation

Au cours de cette cérémonie de reddition de comptes, le président de l’Odem, Ulrich Vital Ahotondji, est revenu sur les actions menées durant les trois dernières années. Il a estimé que la crédibilité de la presse dépend désormais de sa capacité à produire des enquêtes rigoureuses, à garantir l’intégrité de l’information et à se démarquer des contenus diffusés sur les plateformes numériques.

Le responsable de l’institution a également invité les associations professionnelles à soutenir davantage l’Odem afin de renforcer l’application de ses décisions et de consolider la culture de l’autorégulation au sein de la profession.

En clôturant les travaux, Aurélie Adam Soulé Zoumarou a salué le bilan de la neuvième mandature de l’Odem et encouragé les futurs responsables de l’institution à poursuivre les actions de sensibilisation, de médiation et de formation. Les orientations dévoilées devraient désormais guider les prochaines initiatives publiques en faveur de la modernisation du paysage médiatique béninois.