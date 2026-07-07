Bénin : le journaliste de la SRTB Angelo Amoussou décède le jour de ses 55 ans

Deuil au sein de la Société de radio et télévision du Bénin (Srtb), qui perd l’une des figures ayant façonné la radio nationale au cours des vingt dernières années : Angelo Amoussou, qui avait dirigé, en qualité de secrétaire général, le syndicat des agents de l’Office de radiodiffusion et télévision du Bénin (Ortb), est mort ce mardi 7 juillet 2026 au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (Cnhu), à Cotonou, des suites d’une crise, alors qu’il fêtait précisément ses cinquante-cinq ans ce jour-là. Le public le connaissait sous le surnom de Frère Kilobo.

Une carrière tournée vers le tourisme et le patrimoine naturel

Au fil de sa carrière, Amoussou s’était tourné vers les reportages consacrés au safari, sillonnant les parcs nationaux et les sites naturels emblématiques du Bénin. Plus récemment, il occupait un poste de cadre à l’Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme (Anpt), où il continuait, sous une autre forme, à œuvrer pour la mise en valeur du patrimoine touristique et écologique du pays.