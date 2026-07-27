Bénin : Le Nigeria veut reproduire le modèle industriel de la GDIZ

Le Nigeria entend s’inspirer du modèle développé à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) pour accélérer la création de ses futures zones agro-industrielles. Cette orientation a été réaffirmée vendredi 24 juillet 2026 lors de la visite officielle au Bénin du vice-président nigérian Kashim Shettima, mandaté par le président Bola Ahmed Tinubu. Selon les autorités béninoises, la délégation a effectué une immersion dans les unités de production de la plateforme industrielle.

Accompagné des gouverneurs des États de Kwara, Imo, Jigawa, Plateau, Katsina et Zamfara, ainsi que du ministre nigérian de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire et de plusieurs responsables fédéraux, le vice-président a découvert les installations de la GDIZ. La délégation a été reçue par le directeur général adjoint de SIPI-Bénin S.A., Faki Adje, en présence du directeur général de l’APIEx, Eric Akoute, et du ministre béninois du Tourisme et du Commerce extérieur chargé de l’Industrie et de la Promotion de l’investissement privé, Olushegun Adjadi Bakari.

Un modèle d’industrialisation observé de près

Au cours de la visite, les responsables nigérians ont parcouru plusieurs unités de transformation des filières coton, anacarde et soja. Les échanges ont porté sur l’organisation de la chaîne de valeur, la transformation locale des matières premières, le développement des compétences et la production destinée aux marchés internationaux.

À l’issue de cette immersion, Kashim Shettima a salué les résultats obtenus par la plateforme industrielle béninoise. Il a déclaré être « impressionné par la chaîne de valeur » mise en place autour des principales filières agricoles et a adressé ses félicitations aux autorités béninoises pour leurs efforts en faveur de l’industrialisation.

Le vice-président nigérian a indiqué que son pays prépare la première phase d’un programme de huit zones agro-industrielles. Selon lui, « l’expérience béninoise servira de référence » pour la mise en œuvre de ces nouveaux pôles industriels au Nigeria.

Une coopération économique appelée à se renforcer

Cette visite intervient dans un contexte de rapprochement économique entre Cotonou et Abuja. Les autorités des deux pays affichent leur volonté d’approfondir leur coopération dans les domaines du commerce, de l’industrie et de l’investissement, à la suite des échanges entre les présidents Romuald Wadagni et Bola Ahmed Tinubu.

La GDIZ constitue aujourd’hui l’un des principaux projets industriels du Bénin. Dédiée à la transformation locale des matières premières, elle accueille plusieurs unités de production orientées vers l’exportation et vise à accroître la valeur ajoutée des ressources agricoles du pays.

Créée dans le cadre de la stratégie d’industrialisation béninoise, la GDIZ s’étend sur plus de 1 600 hectares. Elle est développée en partenariat avec ARISE Integrated Industrial Platforms et a progressivement attiré des investissements destinés à renforcer les exportations de produits transformés plutôt que de matières premières brutes.