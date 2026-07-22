Bénin : le président Wadagni a participé aux travaux du Sommet de l'UA sur la santé à Accra

Un sommet extraordinaire consacré à la santé publique en Afrique s’est tenu les 21 et 22 juillet 2026 à Accra, au Ghana. Le président béninois Romuald Wadagni a pris part à cette rencontre organisée par l’Union africaine (UA), aux côtés de plusieurs chefs d’État et ministres de la Santé du continent.

Un sommet consacré à l’avenir de la santé en Afrique

La rencontre s’est ouverte le mardi 21 juillet par une cérémonie officielle et les premières déclarations des délégations présentes. Le mercredi, les échanges se sont concentrés sur le fond du dossier : sessions plénières, ateliers consacrés à la sécurité sanitaire et à la préparation face aux pandémies, puis discussion autour de la feuille de route sanitaire de l’UA pour 2030. La présidence du sommet revenait au chef de l’État ghanéen, John Dramani Mahama.

Placé sous le thème de la justice et de l’équité en santé, le rendez-vous visait à définir des orientations communes pour bâtir des systèmes de santé capables de résister aux crises sanitaires, climatiques et économiques du continent.

Une feuille de route centrée sur 2030

Les discussions ont porté sur trois priorités : mettre fin au sida et à la tuberculose d’ici 2030, réduire fortement les décès maternels évitables et renforcer la résilience des systèmes de santé africains. Selon l’ONUSIDA, le continent africain concentre encore aujourd’hui près des deux tiers des nouvelles infections au VIH recensées dans le monde, ce qui explique la place centrale accordée à cette question lors des échanges.

À la clôture des travaux, le président en exercice de l’UA, Evariste Ndayishimiye, a remercié le Ghana pour l’organisation de la rencontre. Il a affirmé que les dirigeants africains restaient déterminés à éliminer le sida d’ici 2030, en misant sur le développement de la production médicale locale et le renforcement des financements nationaux. Il a également appelé à une meilleure gouvernance sanitaire à l’échelle du continent.

Une rencontre bilatérale avec le président ghanéen

Au-delà de sa participation au sommet, le déplacement de Wadagni à Accra est suivi par une visite d’amitié et de travail auprès de Mahama. Aucun détail n’a été communiqué sur le contenu de cet entretien entre les deux chefs d’État. L’Union africaine avait déjà organisé un précédent sommet consacré exclusivement au sida à Abuja en 2001, sous l’égide du Nigeria, dont les engagements avaient fixé les bases des politiques sanitaires continentales actuelles.

Le rendez-vous d’Accra reflète la continuité de cette dynamique avec des objectifs révisés à l’horizon 2030. Aucune date n’a pour l’instant été communiquée concernant le prochain rendez-vous sanitaire de l’organisation panafricaine.