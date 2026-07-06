Bénin : les points clés abordés par le président Wadagni en Mauritanie

Une nouvelle dynamique diplomatique s’impose sur l’axe Cotonou-Nouakchott. La Présidence de la République du Bénin a officialisé, ce lundi 6 juillet 2026, la clôture de la visite de travail et d’amitié effectuée par le chef de l’État béninois, Romuald Wadagni, en République islamique de Mauritanie. Ce déplacement répondait à l’invitation de son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Cette étape fait suite à une vaste tournée présidentielle menée à travers l’Afrique de l’Ouest entre le 3 et le 9 juin 2026 — un marathon diplomatique intense qui a successivement conduit le chef de l’État au Nigéria, au Niger, au Togo, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Mali et en Guinée-Bissau —, marquant la volonté du pouvoir béninois de repositionner ses alliances stratégiques.

Échanges marchands et corridors de transport

Selon le communiqué officiel de la Présidence de la République du Bénin, les deux chefs d’État ont, durant leur entretien, passé en revue et réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale entre le Bénin et la Mauritanie. Leurs échanges ont été précisément axés sur la coopération économique et la connectivité entre les deux pays.

Sécurité et intégration régionale

Sur les questions stratégiques, les discussions entre les deux dirigeants ont été directement axées sur « la sécurité et l’intégration régionale ». Les deux chefs d’État ont exprimé leur volonté commune de maintenir ce dialogue afin de bâtir un partenariat renforcé au service de leurs peuples et de la paix continentale.

Avant de quitter Nouakchott, le président Romuald Wadagni a formellement salué les autorités locales. Il a conclu sa visite en exprimant sa profonde gratitude au président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ainsi qu’au peuple mauritanien pour la qualité de leur accueil chaleureux et fraternel.