Bénin : les résultats du Bac 2026 attendus ce mercredi, voici comment les consulter

Le verdict approche pour les 77 101 candidats au Baccalauréat, session de juin 2026. Les résultats officiels seront publiés ce mercredi 8 juillet, marquant la fin de plusieurs semaines d’attente après les épreuves écrites. Comme lors des précédentes sessions, la consultation des résultats se fera en ligne afin de permettre aux candidats d’accéder rapidement à leur statut. Cette procédure dématérialisée vise à faciliter l’accès aux résultats tout en limitant les déplacements vers les centres de composition.

Une consultation accessible en quelques étapes

Les candidats pourront vérifier leur admissibilité depuis un téléphone portable, une tablette ou un ordinateur sur le site : https://eresultats.bj/examens . Il leur suffira de se connecter à la plateforme officielle des résultats d’examens, puis de renseigner leur numéro de table ou leur numéro d’inscription.

Une fois ces informations saisies, le système affichera le résultat correspondant. Cette solution permet aux candidats de connaître leur situation en quelques instants, sans attendre l’affichage physique des listes dans les établissements.

Plus de 77 000 candidats ont composé en juin

La session de juin 2026 du Baccalauréat a débuté le 15 juin sur toute l’étendue du territoire béninois. Les épreuves écrites se sont déroulées jusqu’au 17 juin dans 140 centres de composition, sous la coordination de l’Office du Baccalauréat.

Au total, 77 101 candidats ont pris part à cet examen national, dont 34 580 filles et 42 521 garçons. Cet effectif confirme l’importance du Baccalauréat, qui demeure la principale porte d’entrée vers l’enseignement supérieur au Bénin.

Les filières scientifiques poursuivent leur progression

Cette édition 2026 se distingue également par une augmentation des effectifs dans les séries scientifiques et techniques, notamment les séries C, F1, F2, F3 et F4. Pour les autorités, cette évolution traduit l’intérêt croissant des élèves pour les formations scientifiques et technologiques, considérées comme essentielles au développement du pays. « Le Bénin fait aujourd’hui le choix assumé de préparer sa jeunesse aux métiers de demain », avait déclaré Sèdami Mèdégan Fagla, soulignant la volonté du gouvernement de renforcer les compétences nationales dans les domaines de l’ingénierie, de la recherche, des technologies et de l’entrepreneuriat.

Après la publication des résultats d’admissibilité ce mercredi 8 juillet, les candidats déclarés admissibles seront attendus pour les épreuves orales et pratiques, conformément au calendrier établi par l’Office du Baccalauréat, avant la proclamation définitive des résultats de cette session de juin 2026.