Bénin : L’Ong Smile Way sensibilise des écoliers à l’hygiène en période de pluies

Prévenir les maladies liées à l’eau avant qu’elles ne se propagent. C’est l’objectif poursuivi par l’ONG Smile Way, qui a organisé le 26 juin 2026 une séance d’éducation à l’hygiène et à l’assainissement à l’École primaire publique (EPP) de Kpaviédja, dans l’arrondissement de Kpanroun, au Bénin. Plus de 200 écoliers, accompagnés de responsables de l’établissement et de membres de la communauté, ont participé à cette activité destinée à maintenir les bonnes pratiques sanitaires pendant les vacances scolaires.

À travers cette initiative, l’organisation entend contribuer à la prévention des maladies hydriques, particulièrement en cette saison des pluies où les risques de contamination sont plus élevés.

Des écoliers sensibilisés aux gestes essentiels

La séance a réuni le directeur de l’école, trois enseignants, deux relais communautaires, le chef du village ainsi que plusieurs habitants. Les échanges ont permis d’évaluer les connaissances des élèves sur les règles élémentaires d’hygiène et d’assainissement.

Les enfants ont notamment rappelé l’importance du lavage des mains avant les repas et après les toilettes, de l’hygiène corporelle, du brossage des dents, du nettoyage des vêtements et de l’utilisation de vaisselle propre. Concernant l’assainissement, ils ont cité le désherbage des abords des habitations et de l’école, le nettoyage régulier des latrines, l’interdiction de la défécation à l’air libre ainsi que l’entretien quotidien des espaces de vie.

Les participants ont également établi un lien entre ces comportements et la prévention de plusieurs maladies, notamment le choléra, les diarrhées, la gale, la teigne ou certaines infections transmissibles.

Une démonstration pratique pour favoriser les bons réflexes

Au-delà des explications théoriques, Smile Way a proposé un atelier pratique consacré à la fabrication d’un dispositif artisanal de lavage des mains.

Les animateurs ont montré comment réaliser cet équipement à partir de matériels disponibles localement, notamment des bidons vides, de la ficelle, une pointe métallique et du savon liquide ou en poudre dilué dans de l’eau. Les élèves ont ensuite découvert son mode d’utilisation afin de pouvoir reproduire facilement cette installation à domicile ou dans leur environnement. Cette approche vise à rendre les familles autonomes en matière d’hygiène tout en limitant les coûts d’équipement.

Le partage des récipients, un risque identifié

Les observations effectuées au cours de la séance ont permis de relever certaines pratiques susceptibles de favoriser la transmission de maladies. Les animateurs ont notamment constaté que plusieurs écoliers partageaient les mêmes bidons pour boire ou utilisaient le creux de leurs mains en l’absence de récipient individuel.

Pour répondre à cette situation, une distribution de gobelets a été organisée au profit d’une partie des élèves. L’activité a été associée à un jeu de questions-réponses destiné à renforcer les messages de prévention.

Pour Smile Way, le gobelet individuel constitue un outil de protection sanitaire puisqu’il réduit les risques de contamination liés au partage des récipients tout en sensibilisant les enfants à l’usage personnel de leur matériel.

Des recommandations pour prolonger les actions

À l’issue de cette intervention, l’ONG recommande la poursuite de la distribution de gobelets et de kits de lavage des mains à l’ensemble des élèves de l’école. Elle préconise également l’installation de dispositifs fixes de lavage des mains, l’organisation de séances de sensibilisation destinées aux parents et aux relais communautaires ainsi que la mise en place d’un suivi régulier avec la direction de l’établissement.

« La mise en œuvre de ces recommandations permettra de transformer ces acquis en comportements durables pour le bien-être de tous les apprenants », souligne l’ONG dans son rapport.

Ces actions s’inscrivent dans les objectifs des programmes WASH (Eau, Assainissement et Hygiène), qui encouragent l’amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire afin de réduire les maladies évitables et de favoriser un environnement d’apprentissage plus sûr pour les enfants.