Bénin : l'Ordre de Malte célèbre la fête de la Saint-Jean-Baptiste

Plus d’un demi-siècle de coopération entre le Bénin et l’Ordre souverain militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte a été célébré le 1er juillet 2026 à Cotonou. À l’occasion de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, saint patron de l’institution, diplomates, autorités béninoises, partenaires techniques et financiers ainsi que représentants du secteur de la santé se sont réunis au Golden Tulip Hôtel Le Diplomate.

La cérémonie a été marquée par un appel à renforcer les investissements en faveur du Pôle Mère-Enfant de Djougou et à consolider une coopération vieille de 52 ans. L’événement a permis de rappeler le rôle de l’Ordre de Malte dans le système de santé béninois, notamment dans le nord du pays, où il intervient depuis 1974.

Un partenariat historique salué par les deux parties

Prenant la parole, Bruno Kerguen, ambassadeur de l’Ordre de Malte près la République du Bénin, a rappelé que l’institution était arrivée dans le pays à l’invitation des autorités béninoises pour lutter contre la lèpre. Cette première mission a progressivement évolué jusqu’à la création du Pôle Mère-Enfant de Djougou, devenu une référence régionale en santé maternelle et infantile.

L’ambassadeur a également transmis les félicitations du Grand Maître de l’Ordre, Fra John Dunlap, au président Romuald Wadagni, à la suite de son accession à la magistrature suprême, tout en saluant les premières orientations données au secteur de la santé.

Il a notamment évoqué la décision gouvernementale autorisant les hôpitaux à prendre immédiatement en charge les urgences vitales sans exiger un paiement préalable, estimant qu’il s’agit d’une mesure à forte portée humaine.

Un hôpital devenu un pilier de la santé dans le nord du Bénin

Les interventions ont largement porté sur les performances du Pôle Mère-Enfant de Djougou. Selon les responsables de l’Ordre, l’établissement couvre aujourd’hui une population de plus de 530 000 habitants dans les départements de la Donga et de l’Atacora.

L’hôpital dispose de 133 lits d’hospitalisation et mobilise plus de 240 professionnels. En 2025, il a enregistré 5 249 accouchements, plus de 13 000 admissions et assuré la prise en charge de milliers de femmes et d’enfants.

Pour SEM Bruno Kerguen, la progression de l’activité rend désormais indispensable un renforcement des infrastructures, des équipements et des ressources humaines afin de répondre à une demande de soins en constante augmentation. « Nous tendons la main », a déclaré l’ambassadeur, appelant les partenaires publics, privés et les mécènes à soutenir le développement de l’établissement.

Le gouvernement réaffirme son soutien

Représentant la ministre des Affaires étrangères, SEM Amour-Marie Ako, secrétaire général adjoint du ministère, a salué la qualité des relations diplomatiques entre le Bénin et l’Ordre de Malte depuis leur établissement en 1974. Il a rappelé que plusieurs accords conclus à partir de 1971 avaient permis l’implantation puis le développement de l’œuvre médicale de Djougou, devenue aujourd’hui un acteur majeur du système sanitaire béninois.

Le représentant du gouvernement a également mis en avant les investissements réalisés dans les infrastructures, la formation des personnels de santé et les équipements médicaux, estimant qu’ils constituent une contribution importante au développement du pays.

Les autorités béninoises souhaitent désormais approfondir cette coopération autour de plusieurs priorités, notamment la modernisation des infrastructures sanitaires, le renforcement de la médecine d’urgence ainsi que l’amélioration de la santé maternelle et infantile.

Des défis sanitaires et sécuritaires toujours présents

Au-delà du bilan des actions menées, les responsables de l’Ordre ont attiré l’attention sur les difficultés auxquelles reste confronté le nord du Bénin. L’augmentation des besoins de santé, la pression sur les capacités d’accueil de l’hôpital, la réduction des financements internationaux et le contexte sécuritaire dans le septentrion constituent autant de défis pour la poursuite des activités.

Malgré ces contraintes, l’Ordre de Malte a réaffirmé sa volonté de poursuivre sa mission auprès des populations les plus vulnérables. La cérémonie de la Saint-Jean-Baptiste s’est ainsi achevée sur un engagement partagé des autorités béninoises, des partenaires internationaux et de l’Ordre de Malte à renforcer leur coopération afin de garantir un meilleur accès aux soins, en particulier pour les femmes et les enfants du nord du Bénin.