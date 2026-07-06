Bénin : Louis Vlavonou quitte l’Assemblée nationale pour siéger au Sénat

Désigné membre de la première mandature du Sénat, Louis Vlavonou a officiellement renoncé à son mandat de député en déposant, le jeudi 2 juillet, sa lettre de démission auprès du président de l’Assemblée nationale, Joseph Djogbénou. Cette démarche met fin à toute incertitude sur son choix, les fonctions de député et de sénateur étant incompatibles. Cette décision ouvre une nouvelle étape dans le parcours de l’ancien président du Parlement, appelé à prendre part aux travaux de la chambre haute dès son installation officielle.

La démission de Louis Vlavonou était devenue nécessaire après sa désignation parmi les membres de la première mandature du Sénat. Le cadre juridique encadrant les institutions béninoises ne permet pas le cumul des fonctions de député et de sénateur, obligeant les personnalités concernées à choisir l’une des deux responsabilités (📲 Rejoignez dès maintenant 👉 la communauté de La Nouvelle Tribune sur WhatsApp !).

Une longue carrière parlementaire

Élu député pour la première fois en 2003, Louis Vlavonou a conservé son siège lors de tous les scrutins législatifs organisés depuis 2007. Au fil des années, il s’est imposé comme l’une des principales figures de l’institution parlementaire.

Son parcours a été marqué par sa présidence de l’Assemblée nationale durant les 8ᵉ et 9ᵉ législatures. À ce poste, il a dirigé les travaux parlementaires pendant une période marquée par plusieurs réformes institutionnelles et législatives. Son expérience des procédures parlementaires devrait désormais être mise à profit au sein du Sénat, nouvelle composante du pouvoir législatif béninois.