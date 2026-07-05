Bénin : l'UPR dote ses maires d'un manuel de recommandations pour leur mandature

Dix commandements pour verrouiller la gouvernance locale : l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) a remis, samedi 4 juillet 2026 à Cotonou, un manuel-guide à l’ensemble de ses maires et adjoints élus sous sa bannière. Le document fixe un cadre de conduite pour les sept prochaines années de gestion communale et cible directement la nouvelle équipe municipale issue du scrutin du 11 janvier 2026.

Une mandature de sept ans encadrée dès son démarrage

Les 77 communes du Bénin ont installé leurs conseils communaux entre le 13 et le 16 février 2026, ouvrant la 5e mandature de l’ère décentralisée du pays. Contrairement aux exécutifs précédents, limités à six ans, celui-ci s’étend jusqu’en 2033, une durée élargie à sept ans en application de l’article 192 nouveau du Code électoral, issu de la loi n° 2024-13 du 15 mars 2024.

Le parti présidentiel a choisi d’outiller ses élus communaux, quelques mois seulement après leur prise de fonction. Le Secrétaire Général du parti, Gérard Gbénonchi, a situé l’origine du projet à la rentrée politique tenue le 1er mars 2026 à Abomey-Calavi. Un comité y avait reçu mandat de formuler dix recommandations destinées aux élus locaux, un travail achevé après validation de la Haute Direction Politique du parti.

Dix commandements pour une gestion communale rigoureuse

Le Président de l’UPR, Joseph Fifamin Djogbénou, a procédé lui-même à la remise du document, baptisé « les 10 commandements du Maire UP le Renouveau ». Il a appelé les maires à une gestion rigoureuse, inclusive et proche des administrés, tout en les invitant à intégrer la stratégie de régionalisation du développement défendue par le chef de l’État. Il a assuré : « Nous pouvons garantir à nos populations que la barque de la gouvernance ne va pas tanguer. »

Le Maire de Ouidah, Christian Houétchénou, a donné lecture d’une décision présidentielle instituant un comité de suivi et d’évaluation chargé de vérifier l’application concrète des recommandations sur le terrain. Ce comité sera présidé par l’Expert Franck Kinninvo, dont la mission consistera à mesurer, commune par commune, l’appropriation effective du manuel par les édiles concernés.

Un engagement collectif des élus locaux

Au nom des maires et adjoints présents, la Maire de Kétou, Angélique Titilola Adégnika, a lu une déclaration d’engagements par laquelle les élus s’obligent à faire du manuel un outil de référence dans la conduite quotidienne de leurs communes. Le texte insiste sur le respect des principes de bonne gouvernance et sur la redevabilité envers les populations, deux exigences que le parti place désormais au centre du contrôle exercé sur ses cadres territoriaux.