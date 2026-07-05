Bénin : Romuald Wadagni attendu en Mauritanie pour une visite d'État

Le renforcement des relations entre le Bénin et la Mauritanie franchit une nouvelle étape. La Présidence de la République du Bénin a annoncé, dans un communiqué publié le 5 juillet 2026, que le président Romuald Wadagni effectuera, ce lundi 6 juillet, une visite d’État à Nouakchott à l’invitation de son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Cette rencontre de haut niveau doit permettre aux deux dirigeants d’examiner plusieurs dossiers liés à la coopération bilatérale et aux enjeux régionaux.

Selon la Présidence de la République du Bénin, les deux chefs d’État auront un entretien en tête-à-tête dès l’arrivée du président béninois à Nouakchott. Les discussions porteront sur le renforcement des liens entre les deux pays ainsi que sur les principaux axes de leur partenariat.

Les échanges devraient également aborder plusieurs questions d’intérêt commun, notamment les défis liés au développement, à la sécurité et à l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest et dans l’espace sahélo-saharien. La visite intervient alors que plusieurs États de la région poursuivent leurs concertations face aux enjeux sécuritaires, économiques et diplomatiques qui affectent le continent. Le communiqué officiel précise qu’un communiqué conjoint sera publié à l’issue des entretiens entre les deux délégations.

Une première visite officielle sous la présidence de Romuald Wadagni

Ce déplacement figure parmi les premières initiatives diplomatiques majeures du président Romuald Wadagni depuis son accession à la magistrature suprême. Il traduit la volonté affichée par les autorités béninoises de poursuivre les échanges avec les partenaires africains sur les questions de coopération et de stabilité régionale. La Mauritanie, située à la jonction du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest, occupe une position stratégique dans plusieurs mécanismes de coopération régionale.

Un communiqué conjoint attendu à l’issue des échanges

Aucun accord spécifique n’a encore été annoncé par la Présidence de la République du Bénin. Les conclusions des discussions seront rendues publiques à travers un communiqué conjoint qui devrait préciser les engagements pris par les deux États ainsi que les éventuelles décisions arrêtées.

La visite officielle du président Romuald Wadagni à Nouakchott, prévue le 6 juillet 2026, constituera ainsi la prochaine étape des relations diplomatiques entre le Bénin et la Mauritanie, avec les premières annonces attendues à l’issue de la rencontre entre les deux chefs d’État.